Одним из первых среди региональных госорганов в областной центр Туркестан из Шымкента переехал департамент государственных доходов. То есть в Туркестане открылось региональное представительство Министерства финансов РК.

В церемонии откртия приняли участие аким Туркестанской области Ж.Туймебаев, отвественный секретарь Министерства финансов РК Б.Тортаев, руководитель департамента госдоходов по Туркестанской области А.Тлегенов, аким города А. Усербаев.

С приветственным словом выступил глава региона, отметивший, что Указом Главы государства началась плановая работа по перенесению областного центра в Туркестані. Одним из первых поручений было открыть в новом областном центре областное представительство Министерства финансов РК.

Несомненно качественное обслуживание с использованием современного оборудования позволит увеличить налоговые поступления в бюджет. В общем здесь оказывается 48 видов услуг, 40 из них — в электронном виде. Специалисты будут оказывать услуги быстро и качественно в формате «одного окна».

На сегодня данным учреждением населению оказано 1 млн. 48 тыс. услуг, 941 — из них a электронном виде.

Ответственный секретарь Министерства финансов РК Б.Тортаев в своем выступлении поздравил с образованием Туркестанской области, и отметил, что главная цель в открытии областного представительства Министерства финансов РК в новом областном центре — обеспечение госорганов зданиями, размещение и координирование создания социальных условий для госслужащих.

После торжественного разрезания ленточки участники церемонии ознакомились с работой представительства.

Напомним, что если по Туркестанской области в Шымкенте расположено 30 региональных госорганов, то в следующем месяце все они переедут в Туркестан. А все 24 управления областного акимата уже в следующем месяце начнут работу в новом областном центре.