Приказом Министра финансов РК Карымсаков Бейбит Еркинбаевич назначен руководителем Департамента государственных доходов по городу Шымкенту.

Бейбит Карымсаков окончил Алматинский институт народного хозяйства, Таразский государственный университет имени Дулати.

С 1996 года — работал на разных позициях в налоговых органах Алматы.

С 2003 по 2014 годы — заместитель председателя налогового комитета г. Алматы, начальник налогового департамента по Алматинской области, начальник налогового департамента по городу Алматы.

Затем занимал должности руководителя аппарата акима городы Алматы, управляющего директора АО «Национальная компания «Астана ЭКСПО-2017», управляющего директора в АО ФНБ «Самрук-Казына» .