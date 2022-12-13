Лучших налогоплательщиков наградили в Шымкенте

Городской д епартамент государственных доходов провёл торжественное собрание на котором отметил лучших налогоплательщиков этого года.

Победителей выбирали по двум номинациям «Лучший налогоплательщик и «Лучший участник внешнеэкономической деятельности». Претендентов на награду отбирали как среди представителей малого и среднего бизнеса, так и среди физических лиц.

В списке претендентов на звание лучших налогоплательщиков десятки компаний и индивидуальных предпринимателей Шымкента: аграрии, фармацевты специалисты перерабатывающих отраслей, строители и медики — специалисты почти всех направлений экономики. Те, кто вносит свой вклад в государственную казну. Как говорят специалисты департамента, все участники добросовестные налогоплательщики, поэтому победителей пришлось определять по различным параметрам.

«Критериями отбора лауреатов нашего конкурса стали поступление налогов и социальных платежей в бюджет, отсутствие налоговой задолженности, участие в спонсорской и благотворительной деятельности, своевременное предоставление налоговой отчётности, отсутствие нарушений по результатам камерального контроля и за кем не числится неисполненных уведомлений», — рассказал заместитель руководителя ДГД по г. Шымкенту Сапарбек Ешанкулов.

В числе награждённых — компания по производству пластиковых изделий. На конкурсе она отмечена в номинации «Лучший налогоплательщик». Как говорят сотрудники компании, сегодня взаимодействовать с фискальными органами стало намного проще, поэтому удаётся и избегать задолженности перед бюджетом.

«Взаимоотношения с налоговыми органами намного упростились. Не нужно стоять в очередях чтобы сдать отчёты и уплатить налоги, потому что это всё делается в электронном виде. Очень много разъяснительной информации по налогам обо всех новшествах можно узнать через интернет ресурсы узнать и по телевизору. — говорит представитель компании Акмаль Раимжанов,

Все победители конкурса были отмечены дипломами и памятными сувенирами. Церемония награждения завершилась праздничным концертом. Как говорят налоговики, традиционный конкурс продолжится, как стимул добровольной и своеввременной уплаты налогов.