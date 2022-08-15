15 сентября истекает срок представления декларации о доходах

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Зарина Бахытжанова
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Иллюстративное фото

Департамент государственных доходов по Шымкент напоминает, что 15 сентября 2022 года истекает срок представления  декларации о доходах и имуществе физических лиц (форма 270.00).

Предоставить декларацию можно посредством:

  • Мобильного приложения  «e-Salyg- Azamat» ;
  • Портал «Электронного правительства (egov.kz);
  • Кабинет налогоплательщика (cabinet.salyk.kz).

За непредставление декларации по статье 272 КоАП РК предусмотрена административная  ответственность.

Призываем своевременно исполнять налоговые обязательства по предоставлению декларации.

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