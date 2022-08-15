15 сентября истекает срок представления декларации о доходах

Департамент государственных доходов по Шымкент напоминает, что 15 сентября 2022 года истекает срок представления декларации о доходах и имуществе физических лиц (форма 270.00).
Предоставить декларацию можно посредством:
- Мобильного приложения «e-Salyg- Azamat» ;
- Портал «Электронного правительства (egov.kz);
- Кабинет налогоплательщика (cabinet.salyk.kz).
За непредставление декларации по статье 272 КоАП РК предусмотрена административная ответственность.
Призываем своевременно исполнять налоговые обязательства по предоставлению декларации.