В Туркестанской области до 2022 года полностью модернизируют электросети. За два с половиной года в рамках специального инвестпроекта энергетики уже заменили линии электропередачи протяженностью 1820 километров и обновили 354 трансформаторные подстанции, передает 24.kz.

По словам специалистов, почти все объекты электроснабжения были построены в середине прошлого века. За это время сильно износились, выросла и потребность в электроэнергии.

Только в областном центре жители стали потреблять в два раза больше электричества. С расширением границ города суточная норма еще раз удвоится, уверяют специалисты. Поэтому вместо девяти устаревших трансформаторов устанавливают новые, более мощные. Старые опоры меняют на новые железобетонные. Кроме того, в этом году в Туркестане построят три подстанции.

Нурсултан Кенбаев, руководитель ВВС Кентауских электрических сетей: «Наша компания решила заменить старые провода малого сечения АЭ 120 на большее сечения АЭ 150. Это в разы увеличит пропускную способность линий электропередачи Л 174. Сейчас с 65 мегаватт увеличится до 75 мегаватт. Это обеспечит надежность и качественную бесперебойную подачу электроэнергии в город Туркестан».