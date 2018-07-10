С начала года процессинговым центром ДВД Туркестанской области зафиксировано более 41 тысячи нарушений ПДД.

За 6 месяцев управлением административной полиции областного ДВД с помощью специальных технических средств контроля процессингового центра в автоматическом режиме зафиксировано 41026 фактов нарушений ПДД.

В адрес нарушителей направлены 29267 предписаний об оплате штрафа, в бюджет области взысканы свыше 227 млн. 800 тыс. тенге.

Между тем в Шымкенте продолжает функционировать база скоростемеров «Red Speed», которая обновляется еженедельно.

На сегодняшний день в целях снижения количества ДТП, в том числе со смертельным исходом, а также соблюдения правил дорожного движения и обеспечения безопасности на дорогах Шымкента установлены: 21 скоростемер, на перекрестках – 21 камера видеонаблюдения, действуют 6 мобильных передвижных систем «Крис П».