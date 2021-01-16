Об этом рассказали рассказали полицейские в Жамбылской области.

Многие из автовладельцев сталкиваются с ситуациями, когда, продав свой автомобиль много лет назад “по доверенности” или на авторазбор по запчастям, все еще остаются их собственниками и платят налог за транспортное средство , передает Polisia.kz.

Чтобы избежать подобных ситуаций, необходимо снять автомобиль с государственного регистрационного учета для утилизации (выбраковки, списания).

Для снятия с государственного регистрационного учета транспортного средства необходимо представить следующие документы: документ, удостоверяющий личность, документ, подтверждающий оплату налога на автомобиль, или документ, подтверждающий право на освобождение от оплаты налога, государственный регистрационный номерной знак и свидетельство регистрации транспортного средства (при их наличии).

“При отсутствии государственного регистрационного номерного знака и/или свидетельства регистрации транспортного средства, снятие с учета автомашины, местонахождение которой неизвестно, производится на основании заключения, вынесенного уполномоченным органом в области безопасности дорожного движения, с изложением информации, дающей основание полагать, что этот транспорт не эксплуатировался в течение последних трех лет”, – сказал начальник процессингового центра ДП Жамбылской области Айбек Кушеков.

Транспортное средство подлежит по волеизъявлению владельца снятию с регистрационного учета на основании заключения, которое будет вынесено уполномоченным органом в области безопасности дорожного движения, в данном случае сотрудниками процессингового центра Департамента полиции, исключительно для утилизации (выбраковки, списания).

Необходимо отметить, что лицо, управляющее транспортным средством в силу исполнения своих служебных или трудовых обязанностей, в том числе на основании трудового или гражданско-правового договора с собственником, не является владельцем транспортного средства.

Начальник процессингового центра ДП Жамбылской области Айбек Кушеков также обратил внимание на то, что для утилизации (выбраковки, списания) автомобиля необходимо представить документ, подтверждающий оплату налога на транспортное средство, или документ, подтверждающий право на освобождение от оплаты налога. Для получения заключения, вынесенного уполномоченным органом в области безопасности дорожного движения, необходимо обратиться с заявлением в канцелярию Управления административной полиции. А затем при предоставлении заключения и вышеуказанных документов в специализированные отделы Департамента “Центра обслуживания населения” филиала НАО “Государственная корпорация “Правительство для граждан” , где будет произведено снятие с учета автомобиля.