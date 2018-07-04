Вопросы эффективного расследования и документирования пыток в соответствии со Стамбульским Протоколом изучили прокуроры, судьи, судебно-медицинские эксперты и адвокаты Туркестанской области на семинаре в Шымкенте.

Мероприятие организовано Программой развития ООН в Казахстане и Офисом программ ОБСЕ в Астане в рамках совместного проекта ПРООН с Министерством юстиции РК и Министерством иностранных дел РК.

Цель семинара заключалась в оказании содействия специалистам в совершенствовании профессиональных навыков для практического применения эффективных подходов в расследовании случаев применения пыток.

В течение трех дней участники ознакомились с основными вопросами расследования фактов применения пыток, а также с международными стандартами проведения судебно-медицинской экспертизы и документирования фактов пыток.

Как отмечают организаторы, ключевое значение для эффективного расследования фактов пыток имеет уровень взаимодействия правоохранительных органов с судебно-медицинскими экспертами и адвокатами, а также предоставление качественной доказательной базы для доведения дел до рассмотрения судебными органами.

В рамках семинара своим опытом поделились практикующие международные и национальные эксперты Русудан Бериашвили, Анара Ибраева, Арман Аханбеков, которые представили подробный обзор критериев расследования, сбора доказательств и документирования фактов пыток и жестокого обращения в соответствии со Стамбульским протоколом.

Полученные знания по стандартам Стамбульского Протокола участники закрепили на практических занятиях в группах, проанализировав ряд конкретных ситуаций.

По результатам встречи ожидается выработка практических рекомендаций относительно обеспечения принципов Стамбульского протокола в судебно-экспертной и правоохранительной деятельности.

Присоединившись в 1998 г. к Конвенции против пыток и других жестоких, бесчеловечных или унижающих достоинство видов обращения и наказания, Казахстан несет обязательства по предотвращению пыток и их объективному расследованию. В связи с этим перед государством стоит задача доведения процедур расследования и документирования по фактам заявлений о пытках до международных стандартов. По информации Генеральной прокуратуры РК, в 2017г. поступило 686 жалоб по пыткам, в первом квартале 2018 г. было уже 214 жалоб. За 4 года в стране осуждено 86 должностных лиц по обвинению в применении пыток.