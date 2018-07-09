Ванная комната современной квартиры – это настоящая сокровищница средств для ухода за телом, волосами. Ведь там, на полочке, стоят в красивых, ярких флаконах и емкостях гели для тела, для душа, шампуни, ополаскиватели, скрабы, на полке чуть пониже, скорее под ванной – отбеливатели, пятновыводители, жидкое мыло, средства для мытья полов, джакузи, стен, сантехники, посуды. Все это не просто красиво упаковано, но и прекрасно пахнет, источает приятнейший аромат. Но, что взрослому в радость, то для ребенка – беда…

Еще пару минут назад родители видели играющего в сторонке двухлетнего сына. А теперь он, согнувшись в три погибели, лежит и стонет на полу ванной комнаты, корчится от невыносимой боли. Что случилось?! А то, что, судя по валяющемуся на полу флакону, сын хлебнул отбеливателя… Другая девочка попробовала марганцовки. Раствор ее в пластиковой бутылке лежал в квартире с весны, все думали, вдруг еще в огороде пригодится. Дети тянут в рот все что ни попадя: перекись водорода, уксусную кислоту, растворители, а еще – мелкие монетки, магниты, скрепки, гвоздики, даже батарейки… Как следствие – тяжелейшие отравления, иногда с летальным исходом.

Врачи бьют тревогу: подобных случаев становится больше и больше! Шымкент и весь Южный Казахстан – не исключение. Перед медицинской общественностью стоит непростая задача – выработка кардинальной стратегии в лечении подобных отравлений. Поэтому не случайно именно в Шымкенте 29 июня 2018 года на базе областной детской больницы прошла Первая международная научно-практическая конференция «Хирургия пищевода у детей». Этот форум собрал поистине выдающихся специалистов в области детской хирургии: профессор А.К. Ормантаев, заведующий кафедрой детской хирургии, проф. А.А. Ерекешов (главный неонатальный хирург МЗ, Лауреат 1 премии «Алтын шипагер»-2018), Шавкат Салимов, главный детский хирург Узбекистана и другие. Выступил на форуме и главврач ОДБ Ануар Маймаков.

Конференция «Хирургия пищевода у детей» объединила специалистов в области детской хирургии из разных стран ближнего зарубежья, они обменялись опытом, идеями, обсудили передовые достижения науки и укрепили международные контакты. Эти ведущие хирурги провели мастер-классы по хируругии пищевода у детей для южноказахстанских врачей. Особое внимание было уделено достижениям в лечении пороков развития пищевода у детей. Конференция стала площадкой для обсуждения актуальных вопросов современной неонатальной хирургии.

Надо признать, хирургия пищевода в структуре детской хирургии является наиболее сложным разделом. Мало того, что есть масса врожденных пороков развития, связанных с данной анатомической структурой, есть и приобретенные, о которых было упомянуто выше – это различные термические, химические повреждения пищевода, инородные тела.

Сложность заключается в том, что лечение патологий пищевода – очень трудное дело. Оно связано с осложнениями, приводящими к тяжелой инвалидизации детей, а порой – и к летальному исходу.

Стоит отметить, что конференция была организована усилиями Общественного Фонда имени Карабекова Агабека; Научного Центра Педиатрии и Детской хирургии, Учебно-клинического центра «Астана», КазНМУ им. С. Асфендиярова, кафедры детской хирургии; ГККП «Областная детская больница» управления здравоохранения ЮКО, ЮКМА, АО «Медицинский Университет Астана».

Хирурги пообщались-посовещались, а что делать нам, чтобы наши дети-внуки не стали их пациентами? Только один совет – быть бдительными хотя бы первые десять лет жизни ребенка. Это наш крест. Меньше сериалов, меньше общения в соцсетях, когда вы ТАМ, вас нет рядом с ребенком. И еще. Почти на всех флаконах, баночках-коробочках уходовой косметики, бытовой химии, лекарствах есть предупреждающие слова: «Храните в недоступном для детей месте!» Вот и храните там! Пользуйтесь ими с умом и осторожностью. Вся эта бытовая химия предназначена для нашего удобства, но никак не для беды, до которой, как вы понимаете, рукой подать. Не теряйте бдительности, когда берете с собой ребенка в гараж, в торговый центр. Там опасности на каждом шагу, на каждой полке. Помните: получить отравление (ожог) легко, трудно вылечить!

Фарида Шарафутдинова