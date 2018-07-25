В Шымкенте продолжается сезон заготовок на зиму. Соленья и варенья различных видов закрывают многие. На базарах, даже в будний день немало посетителей — все спешат закупить необходимые продукты. Мы узнали, сколько же стоит закрыть овощи и ягоды в Шымкенте.

Разгар рабочего дня, столбики термометров поднялись выше отметки в 40 градусов. Это покупателей не отпугивает. На одном из крупных рынков Шымкента даже в будний день немало покупателей. Тех, кто заглянул сюда, так и манят ряды с сочными яркими овощами, фруктами и ягодами. Кто-то просто пополняет домашний запасы, другие горожане делают заготовки на зиму. Цены на огурцы и помидоры за последние две недели упали в два раза. Килограмм, выращенных на летнем солнце огурцов, можно приобрести за 100-150 тенге. Оптом выйдет еще дешевле.

Асия САДЫКОВА, продавец: «Сейчас сезон банок: огурцы-помидоры дешевые стали. Сейчас берут закрывать особенно. Было дни, когда по 250 томаты стоили, сейчас помидоры по 100, на огурцы цены тоже снизились. Это все везут с Сайрама, Карабулака, Сарыагаш, из Ташкента, покупателей много».

Чуть меньше покупателей у лотков с ароматными ягодами. Несмотря на то, что запах малины так и притягивает к прилавкам, шымкентцы покупают всего килограмм-другой. «Закрывать варенье еще рано. Чуть позже, цены на сладкие дары лета, наверняка снизятся», — с надеждой говорят покупатели.

И действительно, цены на ягоды пока кусаются. За килограмм малины придется выложить 850-950 тенге, столько же стоит и иссиня-черная сочная ежевика. Черная и красная иссыкульская смородина, как и зеленый полосатый крыжовник обойдутся в 800 тенге.

Гульапия ТОРТБАЕВА, продавец: «Сейчас берут у нас клубнику и смородину на варенье. Вот как раз неделя, как сезон начался иссыкульской ягоды, сейчас ее на варенье на компоты берут, цены как и в прошлом году.

Как и всегда — сезонно дорого — стоит сахар. Цена за килограмм колеблется от 225 до 270 тенге. Одним килограммом для заготовок на зиму не обойдешься, — жалуются горожане. Но деваться некуда, без сахара варенья точно не сваришь. А потому чтобы сохранить «лето в банке», придется выложить кругленькую сумму. Диетологи предлагают более дешевый альтернативный вариант. По их мнению лучше — сушить и замораживать фрукты и ягоды к зиме.