В Комитете административной полиции МВД РК прокомментировали распространяемую в мессенджере WhatsApp информацию о повышении госпошлины за выдачу водительских удостоверений, передает Tengrinews.kz.

«Госпошлина за выдачу прав остается прежней», — сообщила на своей странице в Facebook пресс-секретарь КАП МВД Ирина Лукьянина. Она подчеркнула, что распространяемая информация не соответствует действительности.

«Согласно Налоговому кодексу указанная госпошлина составляет 125 процентов МРП (в 2018 году 1 МРП — 2 405 тенге), или 3 006,25 тенге. Обмен водительского удостоверения можно произвести в любое удобное время. Прохождение медицинской комиссии требуется только в случае, если срок водительского удостоверения закончился. При этом при обмене водительского удостоверения, вне зависимости от того, действующее ли оно или срок его истек, сдача экзамена на знание ПДД не предусмотрена. Распространяемая через мессенджер WhatsApp информация о повышении госпошлины за выдачу водительского удостоверения в случае его обмена не соответствует действительности», — сообщила Ирина Лукьянина.

Пресс-секретарь Комитета административной полиции МВД РК сообщила, что информацию по всем вопросам оказания государственных услуг, в том числе в сфере дорожной безопасности, можно получить по телефону 1414 или на официальных интернет-ресурсах соответствующих государственных органов.