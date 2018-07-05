В Туркестанской области врачи из разных стран мира принимают пациентов.

В Сайрамском районе около 30 медиков из восьми групп бесплатно оказывают медицинскую помощь.

Благотворительная акция организована в рамках послания Президента “Рухани жангыру”, при поддержке акима Туркестанской области Жансеита Туймебаева и руководителем УЗ Туркестанской области Мукана Егизбаева.

Члены республиканского общественного объединения «МИР через ДУХОВНОСТЬ» сначала провели провели “Международную медицинскую конференцию” в областной клинической больнице управления здравоохранении Туркестанской области и обменялись опытом с руководителями и специалистами медицинских учреждений.

– Мы с вами свидетели исторического события. Мероприятие, которое проходит при поддержке акима Туркестанской области и благие дела членов республиканского общественного объединения «МИР через ДУХОВНОСТЬ» являются примером для многих, – сказал руководитель управления здравоохранения Туркестанской области Мукан Егизбаев.

В данной акции принимают участие около 70 – ти членов республиканского общественного объединения «МИР через ДУХОВНОСТЬ». Из них 42 медицинских работника, в том числе 29 врачей из США, Англии, Германии и Малайзии. 9 представителей СНГ (Россия, Украина и Молдава) и 4 из Казахстана. Вместе с ними приехали переводчики и волонтеры.

Иностранные специалисты оказывают услуги, разделившись на 8 групп. Врачи принимают всех желающих в Сайрамской районной центральной больнице, в центрах первичной медицинской- санитарной помощи «Қарабұлақ», «Манкент», «Қарасу», «Қарамұрт», Қайнар бұлақ» и Шымкентской городской поликлинике №12.

Зарубежные гости предпочли работать именно в Сайрамском районе по нескольким причинам. Район считается густонаселенным. А некоторые населенные пункты находятся вдали от города.