После того, как Туркестан обрел статус областного центра, цены на жилье в нем резко подскочили на 20-30%. Об этом говорят риэлторы.

По их словам, стало больше покупателей, которые берут здания, жилье, землю. Также поступает много заявок по аренде квадратных метров. Обращаются представители различных структур, говорят риэлторы.

«Можем сравнить цены на недвижимость в Шымкенте и Туркестане. К примеру, на сегодняшний день, в самом Шымкенте цены за квадратный метр составляют порядка 100-200 тысяч тенге. Это частные, благоустроенные дома. Что касается квартир, их стоимость составляет 150-200 тысяч тенге за квадратный метр.

Первичное жилье дороже. Чаще всего берут вторичное жилье. Первичное жилье могут позволить себе порядка 10%. Если смотреть цены в Туркестане, там жилье было в два раза дешевле, чем в Шымкенте. Теперь в новом административном центре цены на квартиры и земельные участки подорожали на 20-30%, можно сказать, что почти догоняют шымкентские цены.

Но, отмечается постоянное колебание цен», — сообщил Нурлан Досымбеков, директор центра продаж недвижимости ТОО «Gold-Kaganat».

На страницах порталов по продаже и аренде недвижимости стоимость однокомнатной квартиры без ремонта от 4 млн тенге, двухкомнатные в хорошем состоянии — 8 млн тенге, трехкомнатные с ремонтом — 9-12 млн и выше. 10 соток земли продают от 2,5-3 млн тенге.

Известно, что в скором времени на территории Туркестана начнутся грандиозные строительные работы. На сегодняшний день объявлен конкурс на создание проекта современного Туркестана. Власти говорят, что строения будут выдержаны в восточном стиле и новые здания будут не выше 5 этажей. Чиновники заявляют, что главный памятник истории мавзолей Ходжа Ахмеда Ясави должен быть виден со всех концов нового областного центра.

Жанат Тохтарбай