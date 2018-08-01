Министерством образования и науки совместно с акиматами областей, Астаны, Алматы и Шымкента на системной основе ведется работа по подготовке организаций образования к началу нового учебного года.

О ходе подготовки к началу 2018/19 учебного года в ходе заседания Правительства под председательством Премьер-Министра РК Бакытжана Сагинтаева доложил министр образования и науки Ерлан Сагадиев, сообщает веб-сайт Премьер-Министра РК «www.primeminister.kz»

Так, в республике 10 311 дошкольных организаций с контингентом 898,4 тыс. чел., из них 6727 государственных и 3584 частных. Капитальный ремонт предусмотрен в 99 детских садах, в том числе по видам: системы отопления — 2, кровли — 15, общестроительные работы — 78, котельные — 4.

«Из 99 в 72 детских садах капитальный ремонт завершен. В остальных детских садах ремонтные работы планируется завершить к 31 августа. За счет местных бюджетов на сумму 1,3 млрд тг проведен текущий ремонт в 1662 детских садах», — доложил министр Е. Сагадиев.

По информации местных исполнительных органов свыше 3 млн. детей придут в 7024 государственные школы. Прогнозное количество первоклассников составляет 350 тыс. человек. За летний период открыты 21 школа. За счет средств республиканского бюджета строятся 110 школ, в том числе 72 будут введены в текущем году. За счет местного бюджета строятся 94 школы, 29 пристроек. Из них введены 17 школ и 15 пристроек. Вместе с тем, ремонт проведен в 166 школах.

Что касается противопожарной безопасности школ, то уже проведены работы по огнезащитной обработке, заправке огнетушителей, ремонту автоматической противопожарной системы на общую сумму более 4 млрд тг.

Для закупа учебников для 3, 6, 8-х классов выделено 28,6 млр тг. Мониторинг отгрузки учебников министерством ведется на ежедневной основе. Так, на 20 августа отгрузка учебников с издательств составляет 82,7%. Между тем, бесплатным горячим питанием планируется обеспечить 275 876 человек, что составляет 95,2% отдельных категорий обучающихся.

«Всего бесплатным горячим питанием за счет местных бюджетов и спонсорских средств будут охвачены 495 086 или 17,6% школьников и 9535 – бесплатным буфетным питанием, в их числе дети из социально незащищенных семей и учащиеся начальных классов. Остальным учащимся местные исполнительные органы организуют школьное питание за счет родительской платы. В трех регионах республики по инициативе акимов бесплатное горячее питание организовано для всех учащихся начальных классов», — сказал Е. Сагадиев.

Для детей школьного возраста, проживающих в сельских населенных пунктах, где нет школ организован подвоз для 24 048 (98%) школьников детей, в т. ч. 20 640 детей охвачены ежедневным подвозом к школе и обратно домой, 3408 проживают в пришкольных интернатах.

По данным Министерства образования, в республике функционируют 824 колледжей, контингент обучающихся в колледжах 489,2 тысяч человек. В текущем году планируется открытие 8 колледжей (5 государственных и 3 частных). План приема по госзаказу составляет более 100 тыс. мест, из них 70% выделены на технические, технологические и сельскохозяйственные специальности.

В Казахстане функционируют 131 высших учебных заведений: национальных — 10, государственных — 31, негражданских — 14, АОО — 1; международный — 1; акционированных — 18, частных — 56. Контингент обучающихся в 2017/18 учебном году составил 534 421 человек.

О ситуации с проведением капитального ремонта в школах, организации школьного питания и подвоза детей доложили акимы Алматинскй области А. Баталов и Туркестанской области Ж. Туймебаев.

По итогам рассмотрения вопроса Премьер-Министр Бакытжан Сагинтаев подчеркнул, что до начала нового учебного года остается неделя. Все текущие вопросы необходимо решить до 1 сентября.

В связи с этим, акимам поручено взять на личный контроль вопросы подготовки организаций образования к новому учебному году, в том числе своевременного завершения их ремонта.

Министерству образования и науки необходимо продолжить контроль по качественной подготовке школ к новому учебному году. Под особый контроль поручено взять вопрос обеспеченности школ учебниками.

Контроль закреплен за Заместителем Премьер-Министра РК Ерболатом Досаевым.

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