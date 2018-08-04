В июне 2018 года авиакомпания уже привлекалась к административной ответственности за невыполнение своих обязанностей.

В Комитете гражданской авиации рассказали о нынешней ситуации в авиакомпании SCAT, на сервис которой в июне-июле 2018 года массово жаловались пассажиры, сообщает nformburo.kz.

Первое воздушное судно, задержавшееся на плановом техническом обслуживании, прибыло в Казахстан 9 июля, второе авиакомпания ещё ожидает.

Несмотря на это, расписание рейсов восстановлено. Авиакомпания приобрела ещё одно воздушное судно Boeing-737, которое введут в расписание в ближайшее время, сообщили в КГА в ответе на запрос Informburo.kz.

«Комитет на регулярной основе проводит совещание с руководством АО «Авиакомпания «SCAT» по задержкам, в ходе которых даются конкретные указания руководству авиакомпании по проведению своевременного предварительного оповещения пассажиров в случае задержки и отмены рейсов, а также выполнения обязанностей, предусмотренных законодательством РК, при задержке рейса», – отметили в ведомстве.

Если срывы рейсов продолжатся в этом году, авиакомпанию ждёт крупный штраф. 8 июня 2018 года авиакомпания SCAT уже была привлечена к административной ответственности по статье 567 КоАП за неисполнение, ненадлежащее исполнение своих обязанностей. Сумма штрафа составила 200 МРП – 481 000 тенге.

Нарушение, совершённое повторно в течение года после наложения административного взыскания, влечёт штраф в размере 1000 МРП – 2,4 млн тенге, отметили в комитете.

В КГА добавили, что техническое состояние самолётов авиакомпании отвечает всем национальным требованиям.

В середине июля 2018 года авиакомпания SCAT сообщила, что привела своё расписание в нормальный режим. Сбой в расписании авиакомпании был вызван задержкой воздушных судов на плановом техническом обслуживании, связанной с большой загруженностью самих центров по обслуживанию, отметили в SCAT.

Представители SCAT подчеркнули, что небольшие сдвиги в расписании могут происходить у любой авиакомпании, и их причины не всегда зависят от неё.

С 10 июня по 3 июля 2018 года компания SCAT отменила порядка 10% рейсов, задержала (более двух часов) и перенесла 14% рейсов.