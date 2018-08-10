Стартовал второй 1/8 финала международного конкурса красоты «Краса Вселенной 2018». До интернет-голосования было допущено шесть участниц из России, Узбекистана, Казахстана, Латвии и Беларуси, передает МИА «Казинформ».

В списке участниц есть Айгерим Момынжанова, которая работает менеджером в крупнейшем коммерческом банке Казахстана. Сама она профессиональная модель. Полуфиналистка конкурса красоты «Мисс офис 2017», финалистка от Казахстана международного конкурса «Улыбка Вселенной 2017».

По результатам интернет-голосования далее во второй четвертьфинал пройдут пять участниц. Интернет-голосование закончится 12 августа 2018 года в 12:00 по московскому времени.

В 1/4 финала участницам необходимо будет записать интересные видеовизитки с рассказом о себе, городе или стране.