В Молодежном ресурсном центре в г. Туркестан прошёл первый областной конкурс «Мисс Туркестан 2019». Конкурсная программа состояла из 4-х этапов: визитка, творческий номер, ответы на вопросы, дефиле в вечерних платьях.

На кастинг собралось около 90 девушек со всей области, лишь 15 из них вошли в окончательный состав финалисток.

Обладательницей Гран-при стала Садвакасова Акниет из г. Кентау, 1 место заняла Мамеш Жибек (Туркестан), 2 — Шакирбаева Нуршаш (Туркестан), 3 — Курбан Жансая (Мактаарал).

В качестве главного приза разыгрывались 300 000 тенге, а также поездки на международные конкурсы красоты.

Отметим, что Туркестан уже был представлен на национальном конкурсе Мисс Казахстан 2016 в лице Зарины Загидуллиной, завоевавшей до этого титулы Мисс Планета Грация и вошедшей в топ-6 в конкурсе «Мисс Планета 2016».

Она также была приглашена в состав членов жюри, в который вошли представители областного маслихата и областных структур, директор модельного агентства, представитель продюсерского центра.