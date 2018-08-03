Некий казахстанец подстрелил огромного барсука на берегу Шардаринского водохранилища в Южно-Казахстанской области и похвастал снимком добычи в соцсетях. Фото вызвало волну недовольства в Казнете: животное погибло ни за что, пишет «Экспресс-К».

Поражают размеры животного – оно больше напоминает медведя. Барсук явно весит более 40 килограммов. Промысловой ценности этот зверь не имеет. Его мясо непригодно для употребления в пищу, мех у него тоже не самый лучший. В народной медицине барсучьим жиром лечат подагру. Но ведь аптеки переполнены более качественными лекарствами! Получается, что охотник убил животное просто ради забавы.

Кстати, барсуки водятся на всей территории Казахстана. Конечно, поместить изображение этого зверя на герб или флаг страны уже вряд ли кто-нибудь предложит, но вот заменить барсуком наделавшую шума соломенную белку в Алматы можно было бы вполне.

Недавно натуралисты сняли на видео схватку маленького барсука с двумя огромными волками. Серым хищникам пришлось капитулировать. У барсука тяжелый характер, но он никогда не нападет первым. Редким исключением стал случай в Северо-Казахстанской области, когда зверь набросился на пенсионерку и откусил ей палец на руке.