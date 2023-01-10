Незаконную охоту на птиц выявили в Шымкенте

Житель Шымкента привлечен к ответственности за ловлю певчих птиц- щеглов.

Мужчине выписали штраф за незаконную охоту на птиц, которых он сбывал на крытом рынке. Выявили браконьера сотрудники природоохранной полиции в ходе очередного рейда.

«В ходе мероприятия на территории Крытого рынка установлен гражданир с незаконно пойманным щеглом. В отношении него применены административные меры по статье по ч. 1 ст. 382 КоАП (Нарушение требований пользования животным миром и (или) правил охоты, не содержащее признаков уголовно наказуемого деяния) и наложен штраф в размере 5 МРП», — сообщили в ДП Шымкента.

Стражи порядка предупреждают, что нарушение требований охоты, рыболовства и вырубки деревьев, причинение существенного вреда окружающей среде влечет административную и уголовную ответственность в соответствии с законодательством Республики Казахстан.