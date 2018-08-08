В качестве места дислокации четвертого нефтеперерабатывающего завода (НПЗ) в Казахстане рассматриваются Шымкент, Актау или Актобе, передает Kazakhstan Today.

Как сообщил заместитель министра энергетики РК Махамбет Досмухамбетов, полным ходом идет разработка технико-экономического обоснования (ТЭО) четвертого НПЗ. В качестве места дислокации предстоящего завода рассматриваются три региона. Новый завод будет построен на базе одного из предприятий Шымкента, Актау или Актобе.

«В прошлом году был проведен анализ. Мы ожидаем развития промышленности и роста потребления моторного топлива, особенно в горно-металлургической отрасли. Согласно результатам анализа, прогнозируется, что сегодня мы покрываем необходимый нам уровень переработки. Но через несколько лет, возможно, у нас снова будет дефицит топлива, в особенности дизеля и бензина», — сообщил замминистра в кулуарах форума по геологоразведке Kazakhstan Geology Forum, Oil & Gas-2018.

Разработкой ТЭО четвертого НПЗ занимается компания «Казмунайгаз». По словам Досмухамбетова, в конце II квартала нынешнего года работа над этим должна быть завершена. И только тогда можно будет с более высокой точностью говорить о масштабе проекта, месте его дислокации, а также откуда будет поставляться сырье на новый НПЗ, говорится в сообщении на сайте Министерства энергетики РК.

Кроме этого, стало известно, что Министерство энергетики РК и отраслевые организации активно ведут переговоры с добывающими компаниями о реализации проекта «Евразия» по бурению скважины глубиной 15 километров в Прикаспийской впадине. Президент Казахстанского общества нефтяников-геологов Балтабек Куандыков проинформировал, что компании «Роснефть» (Россия) и NEOS Geosolutions (США) вышли из состава участников. Их место заняла компания Shell (Нидерланды).

«Сейчас, в связи с принятием нового Кодекса о недрах, мы обсуждаем с юристами некоторые уточнения влияния нового закона на этот проект. Переговоры ведутся. Наши отечественные компании сами проводят всю подготовительную работу по данным переговорам. Надеемся, что до конца этого года мы уже сможем принять заключительное решение», — рассказал Куандыков.

Напомним, в июле 2018 года в ходе посещения Павлодарского нефтехимического завода президент РК указал, что в условиях роста добычи нефти в Казахстане необходимо увеличить ее глубокую переработку с выпуском большего количества готовой продукции, соответствующей международным стандартам, для поставок на внутренний и зарубежный рынки.

Он отметил, что, несмотря на модернизацию трех существующих в стране нефтеперерабатывающих заводов, есть необходимость в строительстве четвертого.