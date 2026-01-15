Два танкера в Черном море атаковали дроны. Чем это грозит Казахстану

Два танкера в Черном море были атакованы дронами. Атаке беспилотников подверглось судно, нанятое для перевозки дочерней структурой «КазМунайГаза», а также нефтетанкер находящийся в греческом управлении.

Танкер MATILDA, зафрахтованный казахстанской компанией, подвергся атаке беспилотников. В КазМунайГазе сообщили, что взрыв не привёл к пожару, судно шло пустым и смогло самостоятельно добраться до порта. В тот же день был атакован и танкер греческой компании. По словам экспертов, оба судна направлялись на загрузку чистой казахстанской нефти, не подпадающей под санкции. Сейчас танкеры нуждаются в ремонте, а это, потери времени и рост издержек. Эксперты отмечают: страхование таких перевозок уже подорожало в три раза и, вероятно, после подобных инцидентов, продолжит расти.

«Для Казахстана это десятки миллионов долларов упущенной выручки из-за того, что дорожает просто страховка, потому что сейчас мало желающих, кто пойдет с танкерами или там с какими-то сухогрузами в акваторию Черного моря, потому что ты можешь физически потерять танкер. Я думаю, что акционерам КТК нужно задуматься о покупке систем ПВО для защиты, физической защиты этих объектов, потому что эти атаки, судя по всему, продолжатся», — Олжас Байдильдинов, член клуба экспертов при сенате парламента РК.

Эксперты сходятся во мнении: атаки, скорее всего, будут продолжаться. Завершатся они только в случае начала реальных переговоров и достижения соглашения о прекращении огня.

«Украина изолирует поле боя как может, как умеет. Настолько, насколько хватает ее ресурсов и возможностей. Более того, украинская сторона всегда заявляла, что да, этот трубопровод является законной военной целью. Мало ли, что там идет казахстанская нефть. Она просто со своей стороны это заявляла. Я не говорю, что это правильно или неправильно. Речь о заявлениях той или иной стороны. Пока идет стрельба, это не прекратится. И даже может получиться так, что прилететь туда может абсолютно непреднамеренно, что то такое запустили, а оно прилетело не туда а сюда», — Арман Бейсембаев, финансовый аналитик.

Между тем, львиная доля казахстанской нефти экспортируется по КТК. До 60% поступлений в бюджет формируются именно за счёт этого направления и альтернатив ему сегодня нет. Между тем, по данным международных агентств, в январе объёмы экспорта казахстанской нефти через КТК оказались почти вдвое ниже тех, что прогнозировали в середине декабря. Срываются сроки поставок и контракты, а значит, задерживаются поступления средств. Эксперты предупреждают и о другом: снижение добычи даже на короткий срок может привести к долгосрочным проблемам с её восстановлением. Всё это серьёзный удар и по бюджету, и по нефтяным компаниям.