Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев в ходе своей поездки в Северо-Казахстанскую область поговорил с южноказахстанцами, переехавшими на север страны, сообщает gorodpavlodar.kz.

Глава государства ознакомился с ходом строительства 14 жилых домов для переселенцев из других регионов Казахстана.

Нурсултан Назарбаев пообщался с людьми в неформальной обстановке, сообщив, что государство предпринимает все меры по их поддержке, а также рассказал о своем жизненном пути.

«Вы знаете, что я родился в окрестностях города Алматы. В 17 лет я уехал из родных мест. Приняв это решение, я прошел трудовой путь в разных регионах, через трудности стал тем, кем сегодня являюсь. Вы это делаете ради будущего своих детей», — сказал президент Казахстана.

В завершение встречи Назарбаев пожелал новоселам крепкого здоровья, успехов, счастья и благополучия на новом месте.

Всего в 2018 году в Северо-Казахстанскую область переехали около 900 человек в составе 235 семей. Все переселенцы обеспечены арендным жильем и трудоустроены. Общая сумма субсидий на переезд и возмещение затрат составляет более 1 миллиарда тенге.