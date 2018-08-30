Новые лица в команде акима всегда интересны населению. С одним из заместителей главы Шымкента мы решили поговорить сразу, отказа не получили. Данат Жумин — заместитель акима Шымкента — стал известным еще до Шымкента.

Именно он занимался работой по помощи студентам страны. Данат известен тем, что во время студенчества защищал права студентов, заходил к ректорам университетов страны с тазиками и вениками, с требованием начать уборку в общежитиях.

С тех пор прошло не много времени, работу Данат Жумин продолжает уже в должности заместителя акима Шымкента. Как говорит наш спикер, планы уже другие, цели поставлены, желание работать присутствует так же, как и в 18 лет.

О семье

Я сын военного, многие понимают меня, это значит порядок, ответственность и четко поставленные цели. Уже в детстве мой дорогой отец поставил мне задачу быть верным и служить душой. Не важно кем я буду, не важно какая у меня будет профессия, но работать я должен буду всей душой. Я стараюсь соответствовать всему тому, что вложил в меня мой дорогой отец. В раннем возрасте у нас произошла трагедия, отца не стало и ответственность вся взвалилась на меня. Я не раз об этом писал! Я старался как-то выжить! Было сложно, но настрой сделать все, чтоб подняться, меня не покидал, в этом и есть заслуга родителей. Я работал охранником, много где работал, зарабатывать нужно было в любом случае. Но, неизменным было одно — желание учиться. Я много читал, во многом ограничивал себя ради учебы и я могу сказать уверенно — мне не жаль. Я и сейчас учусь, не останавливаюсь. У меня есть принцип — учиться нужно всегда.

Я знал, что вернусь в Казахстан

Как-то раз я узнал о стипендии «Болашак» и в моей копилке на одну цель стало больше. Я решил — поеду во что бы это не стало. Но, хочу сразу заметить, в этот же момент я решил для себя — вернусь в родную страну. Учился в США, в штате Монтана. Потом Гарвардская школа бизнеса. Это был большой прорыв, я стал по-другому мыслить, я стал понимать, насколько я хочу быстрее реализовать полученные в США знания в своей стране. И я это делаю, правда не все сразу.

Напутствие президента

С Нурсултаном Абишевичем я виделся, лично беседовали. Еще до поездки в США. Я был тогда активистом, в молодежной среде был довольно-таки известным. И вот на слете мы встретились с президентом, он отметил мою активность и пожелал удачи. С его легкой руки добиваюсь удачи, вот!

С Шымкентом у нас любовь взаимна

С Шымкентом мы встретились не так давно. Я знал только о стереотипах, да и не проявлял такого особенного интереса. Но, как-то раз мы приехали сюда с большой командой людей, и вот тогда мы наверное влюбились друг в друга. Говорят же, познай душу города, вот я ее познал. Ночью я вышел на улицу, увидел звездное небо, мне было очень спокойно тогда. Вот с тех пор мы вместе (смеется).

Про Габидуллу Абдрахимова

Он человек слова, он никогда не будет говорить лишнего. С ним работать интересно — столько идей. Меня привлекает в нашем акиме то, что он тянется учиться всегда. Он все познает и призывает делать это всех. Он не сваливает проблемы на твои плечи, если он видит, что нужна помощь, всегда поможет. Я его не хвалю, минусы есть у всех. Мы с вами понимаем, что нет идеальных людей. На сегодня поставленные акимом задачи мне интересны, они сложные. Я говорил ранее, что хочу через все это пройти. Хочу доказать себе, что все возможно. Самое главное — чтоб «глаза горели».

Аким Шымкент не «пиарился»

Мало кто знает значение слова «пиар» PR (Public Relations, пиар) — связи с общественностью. А в понимании других это показ себя. Нет, такой цели у акима не было. Теперь представим, когда мы хотим показать пример кому-то, мол, так делать нельзя, вот не увлекайся вредными привычками, а занимайся спортом, а сами в этом время эти же вредные привычки не бросаем, это разве норма? А тут чиновник, аким говорит: «Вот нужно велоспорт развивать», а сам будет ездить на авто, это нормально?

Или, к примеру, с общественным транспортом. На каждом совещании руководители говорили, ситуация под контролем, а когда уже пришлось принимать кардинальные меры, там уже пошло другое. Чтоб те, кто говорит про контроль, знали, что по сути контроля в автобусах нет, он и издал указание ездить на работу и обратно, и сам поехал! Это не показуха, это работа. Когда-нибудь это все поймут.

О своей личной жизни Данат говорить не стал, сославшись на личное пространство, но мимо пройти мы не могли и представили семейное фото, опубликованное на личное странице Даната.

Подробную беседу смотрите на ТК «Otyrar TV» и на youtube в программе «Тет-А-Тет».

Шуддин Саидов