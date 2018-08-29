Для переписи населения Казахстана в 2019 году будет привлечено в три раза меньше персонала, чем в 2009 году, сообщает МИА «Казинформ».

«В переписи населения 2009 года по республике в качестве счётного персонала (заведующие счётным отделом, интервьюеры, инструкторы-наблюдатели, операторы по вводу информации, верификаторы) принимали участие более 80 тысяч человек. А в переписи населения 2019 года в Казахстане за счёт применения современных технологий (планшеты, интернет) примет участие в три раза меньше счётного персонала», – говорится в ответе Министерства национальной экономики агентству «Казинформ».

Во время кампании по переписи будет использоваться специальный сайт. К тем, кто не может пользоваться интернетом, и в населённые пункты, где его нет, придут счётные сотрудники.

«Сейчас в республиканской бюджетной комиссии уточняется размер средств, которые будут выделены на перепись населения 2019 года», – сообщили в МНЭ.

По данным министерства, перепись является незаменимым источником различной информации не только об общей численности населения, но и об административно-территориальном единстве. Итоги переписи населения показывают экономические, демографические и социальные изменения, происходящие в стране за период между переписями. На основе этих статистических данных формируются бюджеты всех уровней.

В независимом Казахстане перепись населения проводилась два раза – в 1999 и 2009 годы. По результатам переписи населения 1999 года число казахстанцев составило 14 981 281 человек, а по итогам переписи 2009 года – 16 009 597 человек.

Третья перепись населения будет проведена в октябре – ноябре 2019 года.