Решающим фактором в этом вопросе станут пассажиры, передает официальный сайт акимата Астаны. В столице продолжается работа над улучшением ситуации с общественным транспортом.

Так, благодаря вводу транспортных карт удалось вывести из тени доходы от проезда в общественном транспорте. На сегодняшний день порядка 90 процентов пользователей столичных автобусов перешли на электронные карты оплаты проезда. При этом в ближайший месяц этот показатель в «Astana LRT» намерены довести до 95-98 процентов. Только за первые две недели после ввода ЭСОП «из тени» вышло 15 процентов доходов.

Перевозчики не исключают, что в скором времени за счет этого увеличится количество автобусов на дорогах. «Если так же будут выделяться субсидии, на этом же уровне будем зарабатывать, как сейчас, то до конца года у нас в планах приобрести еще новые автобусы. Порядка 20-25 автобусов. В планах у нас приобрести те же автобусы «Ивеко», есть усовершенствованные автобусы «Урбан вейв», — сказал руководитель автопарка № 3 Бауржан Тлеубергенов.

Кроме того, одной из мер по улучшению ситуации на дорогах станет работа над дисциплиной водителей. При этом решающую роль в этом вопросе сыграют пассажиры. В случае если маршрут водителя будет ходить строго по графику, при этом шофер не будет нарушать ПДД, а от пассажиров будут отсутствовать жалобы, его зарплата будет увеличена вдвое. «У водителя сегодня оклад 200 тысяч, он фиксированный. И если он отработал от 15 до 18 полных смен, он этот оклад однозначно получит, за минусом пенсионных отчислений, налогов. Плюс у него заложено сверху еще 200 тысяч, которые могут быть начислены в виде бонусов, если нет нарушений по финансово-трудовой дисциплине, не было ДТП. Предусмотрено премирование за работу на удлиненном автобусе в размере 50 процентов к доплате. Таким образом, вместе с фиксированным окладом заработная плата может быть 400 тысяч тенге в месяц», — сказал Тлеубергенов.

Ранее сообщалось, что с 21 июля в Астане перешли на дифференцированную оплату проезда в общественном транспорте. Так, за наличный расчет цена была увеличена в два раза, но стоимость оплаты проезда транспортной картой осталась прежней. Стоит напомнить, что для пользователей транспортных карт сохраняется преимущество — бесплатная пересадка в течение 60 минут после первой валидации.