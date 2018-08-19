Решающим фактором в этом вопросе станут пассажиры, передает официальный сайт акимата Астаны. В столице продолжается работа над улучшением ситуации с общественным транспортом.
Так, благодаря вводу транспортных карт удалось вывести из тени доходы от проезда в общественном транспорте. На сегодняшний день порядка 90 процентов пользователей столичных автобусов перешли на электронные карты оплаты проезда. При этом в ближайший месяц этот показатель в «Astana LRT» намерены довести до 95-98 процентов. Только за первые две недели после ввода ЭСОП «из тени» вышло 15 процентов доходов.
Перевозчики не исключают, что в скором времени за счет этого увеличится количество автобусов на дорогах. «Если так же будут выделяться субсидии, на этом же уровне будем зарабатывать, как сейчас, то до конца года у нас в планах приобрести еще новые автобусы. Порядка 20-25 автобусов. В планах у нас приобрести те же автобусы «Ивеко», есть усовершенствованные автобусы «Урбан вейв», — сказал руководитель автопарка № 3 Бауржан Тлеубергенов.
Кроме того, одной из мер по улучшению ситуации на дорогах станет работа над дисциплиной водителей. При этом решающую роль в этом вопросе сыграют пассажиры. В случае если маршрут водителя будет ходить строго по графику, при этом шофер не будет нарушать ПДД, а от пассажиров будут отсутствовать жалобы, его зарплата будет увеличена вдвое. «У водителя сегодня оклад 200 тысяч, он фиксированный. И если он отработал от 15 до 18 полных смен, он этот оклад однозначно получит, за минусом пенсионных отчислений, налогов. Плюс у него заложено сверху еще 200 тысяч, которые могут быть начислены в виде бонусов, если нет нарушений по финансово-трудовой дисциплине, не было ДТП. Предусмотрено премирование за работу на удлиненном автобусе в размере 50 процентов к доплате. Таким образом, вместе с фиксированным окладом заработная плата может быть 400 тысяч тенге в месяц», — сказал Тлеубергенов.
Ранее сообщалось, что с 21 июля в Астане перешли на дифференцированную оплату проезда в общественном транспорте. Так, за наличный расчет цена была увеличена в два раза, но стоимость оплаты проезда транспортной картой осталась прежней. Стоит напомнить, что для пользователей транспортных карт сохраняется преимущество — бесплатная пересадка в течение 60 минут после первой валидации.
Пересадки осуществляются с городского на городской, с экспресса на экспресс и на городской, с пригородного на городской маршрут. Учитывая данную особенность, стоимость проезда на городских маршрутах автоматически падает до 45 тенге. Кроме того, для тех, кто редко пользуется общественным транспортом, доступна возможность приобретения транспортного билета — мягкой непополняемой карты на 10 поездок. Цена проезда для держателей транспортного билета также останется на уровне 90 тенге с возможностью бесплатной пересадки.