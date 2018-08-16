В Жамбылской области задержан 42-летний житель города Шу, который подозревается в убийстве 48-летнего главы местного крестьянского хозяйства, а также его детей — 17-летней дочери и 16-летнего сына, передает корреспондент Tengrinews.kz со ссылкой на пресс-службу ДВД области.

Ранее сообщалось о задержании подозреваемого в убийстве главы крестьянского хозяйства и его дочери. Убийства произошли в крестьянском хозяйстве, расположенном в горной местности на участке «Уш кызыл» в 12 километрах от поселка Далакайнар.

Тело мужчины было обнаружено во дворе дома, дочери — в одной из комнат, а тело сына — в зарослях кустарника в 150 метрах от дома. По предварительной версии, преступление совершил 42-летний работник данного хозяйства из корыстных побуждений.