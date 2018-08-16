В Жамбылской области задержан 42-летний житель города Шу, который подозревается в убийстве 48-летнего главы местного крестьянского хозяйства, а также его детей — 17-летней дочери и 16-летнего сына, передает корреспондент Tengrinews.kz со ссылкой на пресс-службу ДВД области.
Ранее сообщалось о задержании подозреваемого в убийстве главы крестьянского хозяйства и его дочери. Убийства произошли в крестьянском хозяйстве, расположенном в горной местности на участке «Уш кызыл» в 12 километрах от поселка Далакайнар.
Тело мужчины было обнаружено во дворе дома, дочери — в одной из комнат, а тело сына — в зарослях кустарника в 150 метрах от дома. По предварительной версии, преступление совершил 42-летний работник данного хозяйства из корыстных побуждений.
При задержании у него изъяты мотоцикл, ноутбук, мобильные телефоны и деньги убитых. Подозреваемый дал признательные показания и водворен в ИВС Шуского РОВД, начато досудебное расследование по статье 99 части 2 пункта 1,14.