На календаре конец августа, а это значит, что сезон отпусков и летних каникул неминуемо подходит к концу. Вместе с этим, на рынке недвижимости разгорается самый настоящий ажиотаж, ведь количество запросов «снять квартиру на долгосрочный период» с каждым днем увеличивается в геометрической прогрессии.

Подавляющее большинство подобных запросов инициируются студентами и теми, кто в погоне за лучшей жизнью стремится на заработки в большие города. «Квартирный бум» развязывает руки любителям легкой наживы – лавинообразный спрос на аренду недвижимости с августа по октябрь порождает подчас весьма соблазнительные предложения от мошенников, готовых сдать квартиру со свежим ремонтом и новой мебелью, по самой низкой цене в городе.

Как не попасть в руки «великих махинаторов» и на что стоит обратить внимание при поиске квартиры своей мечты редакции рассказал эксперт по квартирным вопросам одной из ведущих Интернет-площадок по размещению объявлений – главный специалист интернет-площадки OLX.kz. в категории «Недвижимость» Султан Карабаев.

1. Наиболее распространенной формой мошенничества на сегодняшний день являются Информационные Агентства, которые по своей сути не предоставляют риелторские услуги, а лишь продают контакты собственников квартир. Алгоритм их действий подчиняется одной логике – заманить клиента красивой картинкой «свободной» квартиры по стоимости ниже средней. Когда человек «клюет на наживку», псевдо-риелтор подтверждает, что выбранная квартира свободна, но для начала требуется подъехать в офис агентства и подписать договор. Это кажется логичным и внушает человеку доверие. Как правило, стоимость такого «договора» варьируется от 10 000 до 20 000 тенге. После оплаты предполагаемому арендатору предоставляются контакты собственника квартиры с оговоркой, что агентство не несет ответственности за дальнейший исход переговоров с хозяином квартиры. Далее следует два сценария развития событий:

1) человеку вообще не удается дозвониться по указанным номерам

2) квартира уже сдана.

При этом, согласно договору, агентство не несет никакой ответственности, так как является лишь посредником между арендатором и собственником квартиры. Соответственно, услуга была выполнена, и забрать деньги не представляется возможным. В качестве компенсации человеку предлагают рассмотреть еще пару вариантов похожих по характеристикам квартир, но и в этом случае сценарий окажется неизменным. Так будет продолжаться по кругу, пока арендатор не отчается и не начнет искать другие варианты самостоятельно или через риелторов. Итак, подводя итоги вышесказанному, портрет мошенника выглядит следующим образом:

Красивая меблированная квартира по цене ниже средней;

Необходимость подписания договора с выездом клиента в офис агентства;

Информация о квартире предоставляется только после внесения оплаты;

Обязательным условием такого договора на оказание «информационных услуг» является пункт об отказе агентства от ответственности за дальнейшую судьбу переговоров между арендатором и собственником квартиры;

Не выезжают из своего офиса (обычно никогда не видели квартиру)

Для сравнения ниже приведены признаки «правильного» риелтора:

Цена соответствует средней цене в этом районе;

Иногда показы платные — обычно 1 000 тенге;

Оплата за услуги только после заключения Договора Аренды и Получения ключей от Квартиры.

2. Важно обращать внимание, на частоту подачи одного и того же объявления. Если в каталоге квартир регулярно появляется одна и та же, то стоит задуматься, прежде чем связываться с арендодателем. Есть вероятность столкновения с проблемным хозяином и/или соседями, также причина может скрываться и в самой квартире.

3. На этапе переговоров с хозяином квартиры важно сразу запросить все необходимые правоустанавливающие документы, ведь у настоящего владельца не должно возникнуть причин для отказа. Обязательно следует обратить внимание на то, совпадает ли имя собственника квартиры с именем арендодателем. Проверить законность прав собственника на квартиру можно так же на электронной площадке http://egov.kz/cms/ru. Если имена разнятся, то во избежание последующих проблем лучше сразу начать искать более надежный вариант для проживания. Также все подтверждающие документы арендодатель обязан выслать до получения денег. В случае если у квартиры есть совладелец (а это можно узнать только в случае получения правоустанавливающих документов), то рекомендуется связаться и с другими собственниками для получения их письменного согласия.

4. Для того чтобы не оказаться виноватым в ситуации с внезапно сломавшимся краном или, скажем, отклеивающимися обоями, необходимо внимательно осмотреть квартиру на предмет тех или иных неисправностей и сразу указать хозяину на недочеты. Также стоит заранее обсудить будущие ситуации, связанные с поломкой, за чей счет и что будет исправляться. Обычно капитальные поломки (трубы, сантехника, электрика, окна) должны исправляться за счет собственника, текущие поломки (ремонт смесителя, испорченные обои, полы, мебель) за счет арендатора. И, конечно, при въезде на съемную квартиру у арендатора должен быть на руках уже подписанный договор, неотъемлемой частью которого является акт приема-передачи помещения с имеющимся в нем имуществом. В Казахстане, к сожалению, практика сдачи квартиры в аренду без заключения договора очень распространена, но во избежание последующих возможных проблем с определением собственника того или иного имущества арендатору лучше с самого начала перестраховаться и настоять на заключении договора. Если владелец квартиры категорически против подписания договора, стоит задуматься, можно ли доверять человеку, уходящему от ответственности.

5. Если поиск был начат из другого города, и у будущего арендатора нет возможности выехать на место для проведения осмотра квартиры, то ни в коем случае нельзя заранее высылать свои личные данные, номера банковских карт и документов – всего, чем могли бы оперировать мошенники в своих корыстных целях. Любые взаиморасчеты должны быть совершены после заключения договора. Если же арендодатель настаивает на внесении залога, то самым разумным будет попросить кого-нибудь из доверенных лиц сходить на выбранную квартиру, чтобы проверить ситуацию на месте и, в случае фактического и юридического соответствия, внести залог.

Всегда следует помнить, что поиск квартиры лучше начинать заблаговременно, так как спешка является не самым лучшим помощником в этом деле. Спокойно и всесторонне оценив ситуацию, уточнив все интересующие детали и взвесив все «за» и «против», с вероятностью в 99,9% арендатор найдет именно то, что ищет.