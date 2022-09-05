Съемное жилье подорожало в Шымкенте

Стоимость аренды жилья в Шымкенте выросла. Цены зависят от расположения, площади и состояния. Дороже всего снимать в центре, дешевле – на окраинах.

Студентка четвертого курса Назерке Есимкулова второй месяц ищет временное жильё по доступной цене. Пытаясь найти квартиру, девушка нарвалась на мошенников.

Назерке Есимкулова, студентка:

«Два года я живу на съёмной квартире. До этого, в целях экономии, я жила у родственников и в общежитии. Как приняла решение съехать, начала искать квартиру на популярных сайтах. Несколько раз столкнулась с мошенниками, которые просили перевести на их счёт деньги заранее. К счастью, я была осторожна. Сейчас снимаю жильё, живу вместе с хозяйкой. Так выходит дешевле».

Покупка собственного жилья становится всё дороже. Поэтому аренда для многих остаётся единственным вариантом. Но и арендовать квадратные метры из-за высоких цен не всем по карману.

«Снять квартиру сейчас очень дорого. Заходишь на сайты например, а там выходят фейковые объявления с низкой ценой и красивой квартирой. Пишешь «риэлторам», те в свою очередь просят тебя зайти на какие то платные каналы»;

«Съемное жилье дорогое. У меня трое детей, хочу их отделить, но не могу из-за высоких цен»;

«Смысла жить у родственников нет, неудобно, а снимать квартиру выходит дорого»,- рассказывают жители Шымкента.

По словам риэлторов, плата за арендное жилье повышается в августе-сентябре, из-за высокого спроса. В основном, в съёмных квартирах нуждаются студенты, молодые и многодетные семьи.

Нурлан Досымбеков, руководитель центра продаж недвижимости:

«Раньше в Шымкенте можно было за 50-60 тысяч тенге найти хорошую однокомнатную квартиру. Сейчас хорошие квартиры в пределах 100 тысяч тенге. В жилых комплексах цены доходят до 120-150 тысяч тенге. Больше люди привержены к комфорту. То есть чтобы все было доступно: это школы, медучреждения, магазины и супермаркеты».

Чтобы сэкономить, эксперты советуют договориться с собственником квартиры, сделать ремонт, за счет чего снизить цену, арендовать квартиру на долгий срок, снимать квартиру с несколькими людьми или резделить оплату между собой.

В Ассоциации риэлторов Казахстана напомнили, иногда под видом риэлторских услуг могут продавать услуги информационного характера. То есть, заключают договор на предоставление номеров телефонов владельцев квартир, при этом сразу прописывают, что ответственности компания не несет.

Александр Пак, президент ассоциации риэлторов Казахстана:

«Я советую квартиросъемщикам вперед ни закакие услуги не платить, только по факту. То есть, если вам показали квартиру или познакомили с собственником, вы уже заключаете договор, после заключения договора произвести оплату. Потому что часто платежи вперед обращаются тем, что человек попросту теряет деньги».

По словам риэлторов, расточительный, но самый оптимальный вариант не попасться в ловушку квартирных мошенников, обратиться в Центр недвижимости. Специалисты также советуют, обязательно проверять документы на жилье, удостоверение личности владельца, заключать письменный договор и делать это только с собственником недвижимости.