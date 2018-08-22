Заместитель Премьер-министра — министр сельского хозяйства Умирзак Шукеев отчитался на заседании Правительства РК о ходе уборки урожая зерновых культур, передает МИА «Казинформ».

По данным У. Шукеева, на сегодня уборочные работы зерновых практически завершились в Жамбылской, Туркестанской областях — 95 и 96%. Средняя урожайность по ним составила 21 центнер с га.

«Уборка продолжается в Актюбинской, Алматинской, Западно-Казахстанской, Павлодарской, Кызылординской, Восточно-Казахстанской областях. Уборочная площадь зерновых культур указанных областей составляет 3 млн га, из них убрано 1,1 млн га, что составляет 36,3%. Намолочено 2 млн тонн при средней урожайности 18,1 центнера с га», — сказал У. Шукеев на заседании Правительства РК.

Основные зерносеющие регионы, по его словам, приступят к уборке в конце августа — начале сентября. По данным акиматов, готовность техники к уборочным работам составляет 100%.

«В целом, валовый сбор зерна прогнозируется в объеме более 20 млн тонн, что является неплохим результатом в жестких условиях текущего сезона», — отметил Умирзак Шукеев.

Что касается хранения зерна, то общая емкость в республике составляет 26,7 млн тонн (на хлебоприемных предприятиях — 13,7 млн тонн, у сельхозтоваропроизводителей — 13 млн тонн). В Минсельхозе прогнозируют, что этого объема мощностей хватит для хранения прогнозируемого урожая с учетом остатков прошлых лет.