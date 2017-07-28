Крестьяне ЮКО взяли 2 млрд. тенге кредитов, чтобы вовремя собрать урожай

В Южно-Казахстанской области полным ходом идёт уборка зерновых. Крестьяне торопятся уложиться в сроки, поэтому комбайны в поле трудятся с рассвета и до полуночи, пишет informburo.kz.

На проведение весенне-полевых и уборочных работ из республиканского бюджета в этом году было выделено 60 млрд. тенге. Государственная поддержка понадобилась 2380 казахстанским фермерам, подавшим заявки на льготное кредитование.

«931 крестьянское хозяйство в ЮКО получило кредиты на проведение уборочных работ на сумму более 2 млрд. тенге. Увеличению заёмщиков способствовало снижение ставки вознаграждения с 5% до 2%», – пояснил специалист АО «Аграрная кредитная корпорация» Асланбек Исахов.

Среди тех, кто решил воспользоваться кредитом по низким процентным ставкам от государства, – производственный кооператив ТОО «Амангельды». Их поля с озимой пшеницей занимают огромную территорию – более 13 тысяч гектаров. В этом хозяйстве соблюдают все агротехнологии, но апрельская непогода сказалась на урожайности.

«Уборку мы начали 20 июня, дожди внесли свои коррективы, – говорит агроном Канатбек Нурмаханбет. – Теперь торопимся. Взяли кредит на сумму 186 млн. тенге. Эти деньги мы потратили на приобретение ГСМ и оплату труда рабочих. В сезон у нас трудятся около 100 человек, Но затраты окупятся быстро, до декабря рассчитаемся по кредиту».

Работа на полях начинается в 6 утра и продолжается до полуночи.

«В день один комбайн должен скосить около 50 гектаров, заполнить пшеницей 14-15 бункеров вместимостью 5 тонн каждый. Поэтому работаем до полуночи», – поясняет комбайнер Хусан Мырзакимов.

Тяжёлая работа оплачивается щедро: средний заработок комбайнера – 300-400 тысяч тенге. Но и трудиться приходится по 16-18 часов в сутки без выходных и праздников.

В апреле стало известно, что казахстанские фермеры в 2017 году получат финансирование из государственного бюджета под 2%.

«40 млрд. тенге «Аграрная кредитная корпорация» будет выдавать через банки второго уровня. 15 млрд. тенге планируется выдать сельхозтоваропроизводителям напрямую, а 5 млрд. тенге будет реализовано через кредитные товарищества, микрофинансовые организации и региональные инвестиционные центры», – сообщили представители Аграрной кредитной корпорации, через которую выдаёт кредиты государство.