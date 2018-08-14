Семнадцатилетняя девушка и двадцатилетний парень хотели пожениться в Сурхандарьинской области. Однако семья узбекистанки была против решения пары. Sputnik Узбекистан со ссылкой на региональные издания пишет, что трагедия произошла в селе.

По факту гибели молодых прокуратура в настоящее время проводит расследование.

Проблема суицида среди молодежи актуальна и в Казахстане. По мнению психотерапевта Людмилы Куликовой, подрастающее поколение нуждается в психологической помощи.