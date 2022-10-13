Двух студентов колледжа нашли повешенными в Шымкенте

Двое студентов политехнического колледжа Шымкента были найдены повешенными практически в одно время, еще третий при странных обстоятельствах погиб в ДТП, сообщает OTYRAR.

Череда смертей студентов политехнического колледжа Шымкента держит в напряжении всех, кто здесь обучается. Родители говорят, страшно было отпускать детей. Этот учебный год неожиданно и странно начался с трагических событий.

Спустя 12 дней после первого звонка в микрорайоне Достык в гараже нашли повешенным 17-летнего студента. Парень обучался на втором курсе политехнического колледжа.

Сразу после, 15 сентября, свести счеты с жизнью в сарае решился еще один студент 3 курса политеха.

«12 сентября в мкр Достык Каратауского района в гараже было обнаружено тело студента 2005 года рождения в повешенном виде. Кроме того 15 сентября в частном доме, расположенном по улице Ахметова Абайского района в сарае было обнаружено тело студента 2004 г. р. в повешенном виде. Он тоже является студентом политехнического колледжа», — сообщили в ДП Шымкента в ответ на официальный запрос.

Также как сообщили в ДП Шымкента, еще один студент данного колледжа скончался в аварии примерно в тех же числах. Смертельное ДТП произошло в Туркестанской области. Трое погибших являются студентами одного колледжа и самое интересное, что все они учились на одном факультете. Есть ли связь между этими смертями и дружили ли парни при жизни, неизвестно. Все обстоятельства выясняет полиция. В двух случаях возбуждены уголовные дела по статье 105. Доведение до самоубийства.

Руководитель управления образования Шымкента Жанат Тажиева уверяет, в школах и вузах с детьми на регулярной основе работают психологи, проводятся профилактические беседы, но не всегда дают положительных результатов. Отследить действия подростков вне учебных заведений просто невозможно.

«Подростковый суицид был всегда одной из острых проблем во всем мире. К сожалению, такие факты регистрируются не так редко. В качестве профилактики проводятся беседы, в учебных заведениях работают по 3 завуча по воспитательной части, есть социологи, психологи. Работаем с детьми, но не можем уследить что они делают вне школ и университетов, понимаете? Связи между этим студентами, как сказали мне в полиции, нет. Следствие ведется. В этой части хочется попросить родителей быть более внимательными к детям, уделять им время, разговаривать. Родители с одной стороны, педагоги с другой стороны, вместе, сообща, будем пытаться снизить количество подобных случаев», — говорит Жанат Тажиева.

И все же, по словам специалистов, подход психологической помощи в учебных заведениях необходимо менять. Во-первых, в школах и вузах катастрофически не хватает высококвалифицированных психологов, многие из них существуют лишь номинально. На практике же, мало кто из учеников обращается за психологической помощью индивидуально. Как говорит психолог Жандира Сарсенова, куда эффективней было бы приглашать практикующих психологов для проведения общих тренингов на регулярной основе, чем чаще, тем лучше.

На эту проблему в конце 2021 года после суицида ученика 8-го класса Назарбаев интеллектуальной школы обратил внимание и министр образования Асхат Аймагамбетов. Тогда он заявил, что необходимо улучшить службу психологической поддержки в учебных заведениях, увеличить количество специалистов и проработать финансовый вопрос.

Только вчера министра образования Асхата Аймагамбетова, посетившего с рабочим визитом Шымкент, убедили в том, что безопасность учащихся под контролем и как минимум во всех школах установлены камеры видеонаблюдения.

Возможно это и спасло 13-летнего мальчика, который пытался совершить суицид прямо на территории средней школы 20 сентября, повесившись на турнике. Как сообщили в полиции, подросток был госпитализирован в реанимационное отделение городской больницы.

А пока, по данным прокуратуры и Департамента полиции Шымкента, только сентябре в Шымкенте зарегистрировано 4 факта суицида среди несовершеннолетних.