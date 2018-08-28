Среди многочисленных покупок для школьника не забудьте еще одну. Сейчас она кажется вам не самой важной, но уже через месяц без нее не обойтись. Настольная лампа станет незаменимой вещью, как только на улице начнет рано смеркаться.

Век живи, век учись. Это я сейчас о себе, не о школьниках. Как только у нас возникла эта тема, я начала в ней копаться и узнала столько нового. А казалось бы, что тут такого, ну лампа и лампа, их сейчас каких только нет. И как раз поэтому надо знать, что именно покупать.

Иду в магазин изучать ассортимент и понимаю, что теперь, вооружившись инструкциями, смотрю на настольные лампы совсем другими глазами. Раньше бы я выбрала для ученика помладше что-нибудь веселенькое, яркое, для старшеклассника – стильное и многофункциональное. Теперь понимаю, что все это не так. Если, конечно, наша задача максимально уменьшить нагрузку на глаза во время выполнения домашних заданий.

Обращать внимание нужно на самые разные детали. Начнем с внешности. Рабочая лампа предпочтительнее не ярких нейтральных цветов – так комфортнее глазам. Ее крепление, ножка обязательно должны быть матовые, а не глянцевые: чтобы не отражать свет, который падает от самой лампочки. Иначе эффект будет как от зеркала с солнечным зайчиком. Вспомнили ощущения? Если находиться под таким прессингом по несколько часов в течение полугода, то зрение может упасть на несколько диоптрий. К слову, поэтому же лучше, чтобы и поверхность рабочего стола тоже была матовая, не бликующая.

Гнущаяся ножка сделает настольную лампу более функциональной, поможет правильно настроить угол освещения.

Важно! Если вы и ваши дети правши, размещайте лампу так, чтобы она была с левой стороны от вас. Если левши – то с правой. Это избавит от мешающей тени при чтении и письме.

Следующая существенная деталь – форма плафона. И здесь самой предпочтительной и безопасной офтальмологи считают трапецию или «юбку-клеш» с широкими краями. Да, несколько старомодно, зато комфортно глазам. Такая форма плафона создает оптимальный пучок света, направленный на объект. Поэтому, покупая рабочую настольную лампу, не заботьтесь о том, как она впишется в интерьер и украсит ли она рабочее место ребенка. Думайте только о безопасности и удобстве.

Важно! Лампочка должна быть полностью скрыта в плафоне, а не выглядывать из него, чтобы свет не бил в глаза.

Итак, мы заговорили о самом источнике света. Здесь сейчас выбор тоже очень большой. Привычную старшему поколению лампочку накаливания активно вытесняют новые образцы энергетической мысли. И при этом именно старушки-лампочки остаются более предпочтительными для глаз. Они, конечно, менее экологичны и более энергозатратны. Но ведь есть и понятие экологии рабочего места, которое прежде всего включает в себя понятие безопасности и удобства. Именно лампа накаливания мощностью 40-60 Вт обеспечит это состояние. От нее идет мягкий теплый свет, который воспринимается человеческим глазом наиболее комфортно. Такой свет сейчас дают и современные энергосберегающие лампы. Если вы все же предпочли их, то выбирайте приборы мощностью в 7-11 Вт. Выбирая светодиодные светильники, которые стали так популярны в последнее время, остановитесь на экземплярах с теплым белым 3500-5000К.

При использовании лампочки накаливания помните, что она очень сильно греется. Поэтому расстояние между лампочкой накаливания и стенками плафона должно быть минимум 5 см, а толщина стенок плафона не менее 3 мм.

Важно! Наличие настольной лампы, какой бы она мощности не была, не отменяет общий свет в комнате.

Яна Котт