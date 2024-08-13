Многоязычный лицей «AUZHAN KTL» продолжает набор учащихся.

В образовательном учреждении прошла олимпиада для школьников. Дети, которые займут призовые места, получат возможность учиться в школе бесплатно.

Олимпиада среди школьников проходит в многоязычном лицее «AUZHAN KTL». Дети, которые правильно ответят на все вопросы, смогут получить право бесплатного обучения в лицее. Гульзат Калмурзаева привела на олимпиаду двоих детей. Говорит: заинтересовала программа трехъязычного образования.

«Я привела дочь и сына, у меня двое детей. Мне нравится этот лицей, так как он многоязычный. После обучения они получат знания в соответствии с потребностями времени. А знание языков обязательно поможет в будущем. Поэтому мы и пришли на Олимпиаду», — говорит Гульзат Калмурзаева, мама школьников.

Главный принцип олимпиады — кто больше знает, тот и получит грант на обучение. Вопросы подготовлены исходя из возраста ребенка. В лицее разработана обучающая программа высокого уровня. В учебном заведении выпускникам предоставляют профессиональный ориентир для поступления в ведущие университеты мира.

«Сегодня мы проводим олимпиаду от начального до 6 класса по трем предметам: математика, английский язык и естествознание. Количество вопросов варьируется в зависимости от класса. Инспекционная группа была тщательно подобрана. Наша Олимпиада будет проведена максимально честно. Ученики смогут получить сто -пятидесяти и -тридцатипроцентный грант на обучение», — говорит Алибек Алатаев директор многоязычной школы-лицея «AUZHAN KTL».

Лицей «AUZHAN KTL»рассчитан на 1338 мест, нем предусмотрены 60 аудиторий и инновационные лаборатории. В школе работает больше 30 кружков. Помимо английского школьники могут изучать дополнительный иностранный язык на выбор: немецкий, французский, китайский, турецкий или арабский.

«Я считаю, что у нас хорошо налажен процесс трудового обучения. Имеется более 30 различных кружков по разным направлениям. Есть популярные сейчас: робототехника, IT-технологии, искусственный интеллект, это требование современности. Но всё что с этим связано, такие действия как выключение розетки в доме, выключение стиральной машины и приготовление пищи девочками, проводятся в отдельной комнате», — говорит Алимхан Абжанов основатель многоязычной школы-лицея «AUZHAN KTL».

Для детей в многоязычном лицее «AUZHAN KTL» создан комфортабельный и современный кампус. Есть также спортивные площадки и амфитеатр под открытым небом. Безопасность детей обеспечивает служба безопасности. Учебное заведение принимает школьников со всех регионов Казахстана.

Адрес: жилой массив Тассай 1680/13

ИП «Абжанов Ж. А» ИИН 900921300025