В проект нового Кодекса «О здоровье народа и системе здравоохранения» могут быть включены нормы, предусматривающие установление разных форм ответственности для казахстанцев с запущенным здоровьем и проигнорировавших рекомендации медиков. Об этом в интервью корреспонденту NUR.KZ сообщил вице-министр здравоохранения Алексей Цой.

«Мы сейчас как раз-таки обсуждаем уровень ответственности. По каждому разделу проекта Кодекса у нас запланированы общественные слушания и обсуждения на разных площадках», — сообщил вице-министр.

Алексей Цой отметил, что предложения в ходе разработки Кодекса рассматриваются разные.

«Есть различные предложения – начиная от того, что, если после предложения медиков пациент отказался и не получил должного лечения, либо не прошел профилактический профосмотр, не получил вакцину — есть один из элементов, который предусматривает какие-то меры. Как пример, допустим, возможность в дальнейшем лечение, если именно от этого заболевания стало хуже, о котором предупреждали, оплату он (пациент – Ред.) будет делать сам», — сказал вице-министр.

Кроме этого, предлагается также поддержка казахстанцев, следящих за своим здоровьем.

«Либо наоборот, не то, чтобы наказание, а преференции тем, кто планирует свое здоровье, ухаживает за собой, отказывается от вредных привычек», — добавил собеседник он.

Алексей Цой подчеркнул, что речь идет лишь о предложениях, и напомнил, что каждый раздел нового Кодекса пройдет публичные обсуждения.

«Мы различные элементы рассматриваем, международный опыт показывает, что они нужны для того, чтобы все-таки дисциплинировать нас и чтобы мы постарались управлять своим здоровьем правильно», — сказал Алексей Цой.

По данным вице-министра здравоохранения, ориентировочные сроки внесения законопроекта на рассмотрение мажилиса – 2019 год.