Список услуг телеграм-бота @EgovKzBot пополнился. Теперь с его помощью казахстанцы могут забронировать очередь в ЦОН, а также получить справки «О зарегистрированном юридическом лице, филиале или представительстве» и «О наличии филиалов и представительств юридического лица», сообщили в АО «Национальные информационные технологии».
Для того чтобы забронировать очередь в ЦОН, система предлагает следующий алгоритм действий:
запустить телеграм-бот;
выбрать язык;
отправить номер телефона, зарегистрированный в «Базе мобильных граждан»;
в разделе услуг выбрать раздел «Другие»;
выбрать кнопку «Бронирование очереди в ЦОН»;
вести наименование населённого пункта (например,Астана);
выбрать филиал НАО ГК «Правительство для граждан».
С помощью этого бота у пользователей Telegram также есть возможность получить следующие документы и услуги:
справку с места жительства;
справку об отсутствии (наличии) недвижимого имущества физического лица;
справку об участии физического лица в юридических лицах;
справку о зарегистрированных правах (обременениях) на недвижимое имущество и его технических характеристиках;
справку «О наличии филиалов и представительств юридического лица»;
справку «О зарегистрированном юридическом лице, филиале или представительстве»;
проверить социальный статут;
узнать информацию о размере базовой пенсионной выплаты;
прикрепиться к медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь;
вызвать врача на дом;
записаться на приём к врачу.
«С момента запуска, 21 мая 2018 года, на наш телеграм-бот @EgovKzBot подписались более 11 000 человек, было оказано более 11 000 государственных услуг», – отметили АО «Национальные информационные технологии».
В компании пояснили: для того чтобы воспользоваться предлагаемыми услугами и сервисами, казахстанцам необходимо в обязательном порядке зарегистрироваться в «Базе мобильных граждан», то есть привязать свой номер мобильного телефона в личном кабинете портала Egov.kz.
Материал подготовлен по информации АО «НИТ».