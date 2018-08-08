Список услуг телеграм-бота @EgovKzBot пополнился. Теперь с его помощью казахстанцы могут забронировать очередь в ЦОН, а также получить справки «О зарегистрированном юридическом лице, филиале или представительстве» и «О наличии филиалов и представительств юридического лица», сообщили в АО «Национальные информационные технологии».

Для того чтобы забронировать очередь в ЦОН, система предлагает следующий алгоритм действий:

запустить телеграм-бот;

выбрать язык;

отправить номер телефона, зарегистрированный в «Базе мобильных граждан»;

в разделе услуг выбрать раздел «Другие»;

выбрать кнопку «Бронирование очереди в ЦОН»;

вести наименование населённого пункта (например,Астана);

выбрать филиал НАО ГК «Правительство для граждан».

С помощью этого бота у пользователей Telegram также есть возможность получить следующие документы и услуги:

справку с места жительства;

справку об отсутствии (наличии) недвижимого имущества физического лица;

справку об участии физического лица в юридических лицах;

справку о зарегистрированных правах (обременениях) на недвижимое имущество и его технических характеристиках;

справку «О наличии филиалов и представительств юридического лица»;

справку «О зарегистрированном юридическом лице, филиале или представительстве»;

проверить социальный статут;

узнать информацию о размере базовой пенсионной выплаты;

прикрепиться к медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь;

вызвать врача на дом;

записаться на приём к врачу.

«С момента запуска, 21 мая 2018 года, на наш телеграм-бот @EgovKzBot подписались более 11 000 человек, было оказано более 11 000 государственных услуг», – отметили АО «Национальные информационные технологии».

В компании пояснили: для того чтобы воспользоваться предлагаемыми услугами и сервисами, казахстанцам необходимо в обязательном порядке зарегистрироваться в «Базе мобильных граждан», то есть привязать свой номер мобильного телефона в личном кабинете портала Egov.kz.

Материал подготовлен по информации АО «НИТ».