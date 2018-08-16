В Казахстане скрининг на рак молочной железы (РМЖ) среди женщин начали проводить с 40 лет. Об этом сообщила главный онколог МЗ РК, директор Казахского НИИ онкологии и радиологии Диляра Кайдарова на пресс-конференции в Алматы, передает Tengrinews.kz.

«Рак молочной железы у женщин-казашек протекает очень агрессивно. Болезнь молодеет, мы уже диагностируем эти заболевания даже у молодых женщин в возрасте от 35-40 лет, которые замужем, у которых есть семья и дети, которые кормят грудью. То есть выявляем на фоне тех факторов, которые, наоборот, должны служить профилактикой рака груди, — говорит Диляра Кайдарова. — Поэтому мы сейчас изменили подход, снизили возрастной порог до 40 лет. Хотя согласно ВОЗ скрининг на РМЖ проводится с 50 лет».

Онкологи предупреждают, что даже при отсутствии жалоб скрининг нужно проходить как минимум 1 раз в 2 года.

«Женщины от 40 до 70 лет могут бесплатно пройти маммографию в своих поликлиниках. Мы призываем женщин проходить скрининги своевременно, выделить для себя хотя бы 1 день в году. Обычно обращаются к врачам, когда уже начинается болезнь. Наши женщины не приходят на обследование, потому что нет времени», — добавила онколог.

Отметим, что бесплатный скрининг на рак молочной железы в Казахстане ввели 10 лет назад. Его проводили женщинам от 50 до 60 лет каждые 2 года — в 50, 52, 54, 56, 58 и 60 лет. «Проанализировав результаты в течение 10 лет, мы решили увеличить охват женщин. Если есть какое-то предраковое состояние — патология, мастопатия, функциональные нарушения, фиброаденома, то женщина направляется на лечение и берется под наблюдение маммолога. Лечение рака молочной железы в Казахстане доступное, бесплатное, и на первой стадии болезнь 100-процентно излечима. Но лучше до рака не доводить», — резюмировала Кайдарова.

Заболеваемость раком груди занимает первое место по онкологическим заболеваниям в Казахстане. Ежегодно регистрируются более 4 тысяч новых случаев РМЖ в стране.