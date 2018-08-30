Когда мы с вами вспоминаем о Конституции? Нет, не о праздничном, выходном дне в предпоследний день лета, а об Основном Законе страны? Пожалуй, только тогда, когда кто-то нарушает или только-только пытается ущемить наши права, старается «забыть» про них, когда нам надо чего-то добиться во властных структурах. Вот тогда-то мы и начинаем штудировать Конституцию, выписывать нужные для конкретной ситуации статьи Закона.

И тут выясняется главное – с нашими правами и обязанностями у нас в стране ой как все хорошо. Нет, серьезно. Во всяком случае они особенно прекрасно продекларированы в разделе II «Человек и гражданин» Конституции Республики Казахстан. Проблема в другом – с обеспечением этих прав далеко не все идеально.

Советую всем без исключения купить в книжном магазине брошюру Конституции Республики Казахстан, в крайнем случае сделать для себя закладку с серьезного отечественного правового сайта с текстом Конституции (в последней ее редакции). Например, с официального сайта Президента Республики Казахстан www.akorda.kz. Будете в курсе и при случае сошлетесь на нужную вам статью. Не благодарите…

Конституция четко регулирует наши с вами взаимоотношения с государством, друг с другом. По сути своей, Конституция – это свод базовых правил. Не окаменелый свод, нет. Мы славимся относительно частым внесением изменений и поправок в этот правовой документ. В Конституцию РК, принятую 30 августа 1995 года на всенародном референдуме, изменения вносились не единожды: в 1998, 2007, 2011 и 2017 годах годах. Последние по времени изменения в Основной Закон страны были внесены полтора года назад, в марте 2017 года. Напомнить, о чем они? Пожалуйста!

Изменениями предусмотрены основания лишения гражданства по решению суда за совершение террористических преступлений, а также за причинение иного тяжкого вреда жизненно важным интересам Республики Казахстан (ч. 3 ст. 10). Дополнены требования к Президенту Республики Казахстан, а именно – наличие высшего образования (ст. 41). Они же, изменения, позволяют устанавливать в пределах Астаны особый правовой режим в финансовой сфере (пункт 3.1 статьи 2). Другие изменения скорее технического плана: «исключить такой-то пункт», а «пункт такой-то изложить в следующей редакции…»

Вернемся к обеспечению прав, продекларированных в Конституции. Я прилежно несколько раз пролистала второй раздел Конституции РК, но нигде не нашла слов о том, что гражданину гарантированы достойные условия проживания. К чему я это? Дело в том, что в нашей редакции накопилось немало жалоб южноказахстанцевцев относительно того, что в их домах часто отключают коммунальные блага. Летом часто оставались без электроэнергии жители микрорайонов города. Еще пример, жители поселка Тогуз, а он уже давно вошел в территорию Шымкента, сидят без газа с 13-августа. Им сказали, что так будет вплоть до 1 сентября.

Курбан Айт они просидели без газа, то есть остались без обязательной на праздник выпечки. Получается, что и День Конституции тоже пройдет у них без газа? Проблема еще и в том, что из-за перенапряжения в Тогузе часто отключается электроэнергия, в среднем на два часа. Хозяйки готовят на плитках, в мультиварках, то есть на том, у кого что есть, а некоторые и на кострах. Сезон маринадов, солений-варений в прямом смысле для большинства тогузцев накрылся медным тазом. Дожили. Поселок Тогуз вернулся в 90-е. Жительница поселка Татьяна Пушкарева рассказала о том, что им, якобы, 1-го сентября дадут газ, но тут же отключат электроэнергию – будут менять трансформатор. С одной стороны это радует жителей Тогуза, все-таки это тоже капитальный ремонт: старое заменят на новое. А с другой стороны – неплохо бы и о людях подумать, об их праве на нормальные, достойные условия жизни.

Короче, нет ничего в Конституции про коммунальное обеспечение. В Основном Законе страны наши права рассмотрены более глобально, так сказать – базово. Право на жизнь, право на личную свободу, право на свободу совести, право на свободу объединений, право на свободное передвижение, право на свободный выбор труда, право участвовать в управлении делами государства, право избирать и быть избранным в государственные органы и органы местного самоуправления и так далее. Конечно, это совсем немало. Раз эти права прописаны в Конституции, значит, они гарантированы нам государством. И на том огромное спасибо.

Важно знать, что Конституция – первоисточник для всех законодателей, включая местную законодательную власть, маслихаты. Принимаемые ими Законы не должны противоречить Конституции РК. Пункт 2 статьи 14 Основного Закона гласит: «Никто не может подвергаться какой-либо дискриминации по мотивам происхождения, социального, должностного и имущественного положения, пола, расы, национальности, языка, отношения к религии, убеждений, места жительства или по любым иным обстоятельствам».

О, обратите внимание на слово «дискриминация». А интересно, нельзя ли его применить к отключению жителей от коммунальных благ? Надо будет на досуге подумать…

И все-таки, если серьезно, как нам быть с нашим правом на нормальные коммунальные блага? Как их защитить? Пока на ум приходит только такой ответ – в подобных случаях надо опираться исключительно на заключаемые с поставщиками услуг договора. И по ним конкретно «наказывать» монополиста за срыв условий договора.

Вопрос напоследок, обобщающий: в каком государстве мы живем? Ответы: в большом, хорошем, прогрессивном – принимаются, но они не полные. Ответ дан в первой же статье Основного Закона страны: «Республика Казахстан утверждает себя демократическим, светским, правовым и социальным государством, высшими ценностями которого являются человек, его жизнь, права и свободы». Не забывайте об этом, земляки! С праздником нас, с Днем Конституции!

В этом году на День Конституции праздничными выходными стали 30 и 31 августа, которые выпадают на четверг и пятницу.

1 и 2 сентября являются выходными днями. Таким образом, на День Конституции казахстанцы отдохнут четыре дня.

Фарида Шарафутдинова

Пока готовился материал, пришла из Тогуза благая весть – газ им дали! Видать, услышали там, наверху, мольбы жителей. И на том спасибо.