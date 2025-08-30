Кентау отметил День Конституции и День шахтёра

Кентау — шахтёрский город, и в этом году День шахтёра и юбилей основного закона страны здесь отметили особенно торжественно. На празднике собрались ветераны, жители, почётные гости и аким города Жандос Тасов. В программе — награждение отличившихся граждан и возложение цветов на Аллее шахтёров.

Почётным гостем вечера стал ветеран, член совета аксакалов и бывший механик шахты Рахматулла Козыбаев. Он получил благодарственное письмо и поделился воспоминаниями о трудовых годах и пожеланиями молодёжи.

Рахматулла Козыбаев: «Я являюсь членом городского совета аксакалов. Сам работал механиком на шахте, там же вышел на пенсию. Молодому поколению мы всегда желаем добра, делимся советами. Среди сегодняшних гостей есть и мои товарищи, с которыми мы в 70–72 годах трудились на Семипалатинском полигоне. Я желаю всему народу Казахстана счастья и благополучия. Поздравляю с Днём Конституции и Днём шахтёров!»

29 августа в Кентау вспомнили ещё одну важную дату — закрытие Семипалатинского полигона. На праздник пригласили ветеранов, служивших на полигоне. Они — главные гости торжества и получают поддержку государства и общественных организаций.

Бостан Орынбасар, председатель Туркестанского филиала «Невада–Семей»: «Наша организация зарегистрирована в Кентау и с 2005 года ведёт активную работу. Сейчас мы плотно сотрудничаем с ветеранами „Невада–Семей“. Всем ветеранам мы оказываем помощь в вопросах реабилитации, лечения в санаториях и здоровья. Мы стараемся поддерживать их полностью. А сегодня они наши почётные гости. Ведь закрытие полигона — это тоже праздник».

В этот день в городе прошла и церемония возложения цветов на Аллее шахтёров. Кентау обязан своим развитием шахтёрам, и память об их труде остаётся частью истории. Праздничная программа продолжилась концертом с патриотическими номерами местных артистов.

Самат Садинов, депутат Кентауского городского маслихата: «Поздравляю всех с 30-летием Конституции. Это не первое мероприятие в честь юбилея. Ранее проходили акции, а сегодня — концертная программа. Кентау — шахтёрский город, у нас есть Парк шахтёров, памятники, и именно здесь прошла церемония возложения цветов. Хочу поздравить всех казахстанцев с этими праздниками!»

День шахтёра, День Конституции и годовщина закрытия Семипалатинского полигона объединили в Кентау разные поколения — от ветеранов до представителей власти. Эти даты связали историю города с будущим страны, подчеркнув уважение к труду шахтёров, ценность независимости и национальное единство.