Жителям Шымкента вручили награды ко Дню Конституции

В городе Шымкенте прошло торжественное мероприятие, посвящённое 30-летию Конституции Республики Казахстан. Организатором выступила городская прокуратура, собравшая представителей правоохранительных органов, депутатов маслихата, сотрудников акимата, студентов вузов и жителей мегаполиса.

Атмосфера праздника была наполнена патриотизмом: звучали песни о Родине, вручались награды, звучали поздравительные слова, подчёркивающие значимость Основного Закона для будущего страны.

Прокурор города Шымкента Ғабит Мұқанов в своём выступлении отметил, что Конституция служит прочным гарантом стабильности, мира и согласия в обществе, а также является несокрушимой основой демократического развития государства. По его словам, за последние годы эффективность слаженной работы органов правопорядка значительно возросла, что напрямую связано с соблюдением принципов Конституции.

В знак признательности за вклад в развитие страны прокурор вручил благодарственные письма гражданам, активно участвующим в общественной и профессиональной деятельности.

С поздравлением к участникам обратился и заместитель акима города Шымкента Сәрсен Құранбек.

Он подчеркнул, что Конституция стала фундаментом социальных и экономических достижений, а также масштабных реформ в обществе. Заместитель акима отметил, что жители Шымкента вносят весомый вклад в укрепление государственности, развитие экономики и сохранение общественного согласия.

По его словам, уважение к Конституции и её ценностям является священным долгом каждого гражданина, а сохранение этих принципов позволит Казахстану двигаться вперёд как сильной и единой нации.

В выступлениях прозвучала мысль о том, что принятие Конституции 30 лет назад стало переломным моментом в истории независимого Казахстана. Основной Закон обеспечил стране политическую и экономическую стабильность, укрепил её суверенитет и территориальную целостность. Благодаря Конституции стали возможны масштабные реформы, охватившие все сферы жизни общества, а также создание прочной правовой базы для динамичного развития.

Таким образом, торжественное мероприятие в Шымкенте стало не только символом уважения к Конституции, но и напоминанием о её ключевой роли в сохранении мира, согласия и поступательном развитии государства.