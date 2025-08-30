30 лет Конституции РК: как Основной закон изменил страну

30 августа 2025-го Республика Казахстан отмечает важную государственную дату – 30-летие со дня принятия Конституции в 1995 году.

За три десятилетия Основной закон стал фундаментом политической, правовой и социальной трансформации страны. Конституция РК не только определила форму правления, разделение властей и гарантии прав человека, но и сыграла ключевую роль в формировании современной казахстанской государственности, построенной на принципах законности, стабильности, спокойствия и эволюционного реформирования.

Исторический контекст

Новая Конституция РК была принята на республиканском референдуме 30 августа 1995 года. Документ стал результатом широкого общественного обсуждения.

По официальным данным, в разработке и обсуждении проекта участвовали более 3 млн. граждан, было собрано около 30 тыс. предложений, а в итоговый текст внесено свыше 1 100 поправок. Это наглядный показатель того, что наши граждане не равнодушны к делам, касающимся родной страны, ее состояния и положения.

Формирование политической системы и институциональных основ

Конституция закрепила президентскую форму правления и заложила четкую систему разделения властей на законодательную, исполнительную и судебную ветви.

Парламент стал двухпалатным: Сенат и Мажилис заменили однопалатный Верховный совет, что стало основой для устойчивой и функциональной законодательной власти. Впервые законодательная система стала не просто формальной, а действительно работающей и сбалансированной.

Эволюция Конституции: ключевые поправки

За 30 лет Конституция РК претерпела несколько крупных изменений, отражающих стремление государства к модернизации и демократизации.

В 1998 году были внесены поправки, увеличившие президентский срок с 5 до 7 лет и снявшие возрастной ценз для кандидатов в президенты.

В 2007 году страна перешла к более сбалансированной системе: президентские полномочия были сокращены, а Парламент получил большую роль в формировании Правительства. А также в Парламент были введены представители Ассамблеи народа Казахстана, что укрепило межнациональное представительство.

2011 год ознаменовался внесением в Конституцию РК особого статуса Первого Президента – Елбасы, закрепившего пожизненные гарантии и политическое влияние за Нурсултаном Назарбаевым. Однако последующие события показали, что даже фундаментальные положения могут быть пересмотрены в интересах развития государства.

Так, в 2022 году в стране прошел республиканский референдум, по итогам которого около 77% проголосовавших поддержали масштабную конституционную реформу. Это был поворотный момент: статус Елбасы был отменен, а государство взяло курс на построение новой республики – открытой, подотчетной и демократичной.

Референдум 2022 года – ключ к новому витку реформ

Поправки 2022 года изменили более трети статей Конституции РК. Казахстан официально перешел от суперпрезидентской модели к президентско-парламентской.

Был введен запрет на занятие высоких государственных должностей ближайшими родственниками Президента, что стало символом борьбы с порочным кругом вечной монархии. Впервые гражданам предоставили право напрямую обращаться в Конституционный суд. Была отменена смертная казнь – это важный шаг в сторону гуманизации законодательства. Вокруг этого до сих пор идут споры: кто-то – за, а кто-то – против.

Введена смешанная избирательная система: возвращены одномандатные округа, президентские квоты в Парламенте упразднены. Эти меры значительно расширили политическую конкуренцию, придали импульс появлению новых партий и активизации гражданского общества.

Реальные результаты реформ проявились уже на парламентских выборах в 2023 году. В них приняли участие новые политические силы: партии «Байтақ», «Республика», а также многочисленные самовыдвиженцы. Это были самые конкурентные выборы за всю историю независимости. Конституция РК дала возможность расширения политического спектра и усилила представительность интересов граждан.

Возрождение Конституционного суда в 2023 году тоже стало важнейшим институциональным шагом. Граждане, уполномоченный по правам человека и генеральный прокурор теперь могут напрямую обращаться в Конституционный суд, если их права нарушаются. Это усилило гарантии правовой защиты и поставило дополнительный заслон произволу. Судебная система укрепила свою независимость, став более подотчетной обществу.

Конституция – это не только о власти, но и о человеке

Конституция РК повлияла не только на политическую структуру, но и на повседневную жизнь казахстанцев. В Основном законе закреплены ключевые социальные гарантии: право на бесплатное среднее и высшее образование в госучреждениях, право на труд, отдых, медицинское обслуживание. Эти нормы не остались на бумаге. Благодаря им Казахстан смог реализовать крупные образовательные и научные программы, включая «Болашак» и «500 ученых».

Право на образование: от бумажной гарантии к реальным возможностям

В Конституции РК закреплено право на бесплатное среднее образование, а также на бесплатное высшее образование на конкурсной основе в государственных вузах. Что это дало на практике?

Программа «Болашак»: тысячи молодых казахстанцев смогли получить образование в лучших университетах мира. Среди выпускников – будущие ученые, инженеры, дипломаты, министры. Для многих ребят из регионов это был шанс, который перевернул их жизнь.

Проект «500 ученых»: благодаря конституционной норме о праве на доступ к науке и знаниям ученые из Казахстана получили возможность проходить стажировки в передовых научных центрах. Это уже не абстрактное развитие науки, а конкретные исследования, лаборатории, публикации, которые повышают авторитет страны во всем мире.

И главное – доступ к государственному образованию по-прежнему сохраняется даже в условиях экономических вызовов. Это позволяет молодежи из сельской местности или небогатых семей не терять надежды на лучшее будущее.

Право на медицинскую помощь: Конституция – как страховка жизни

Конституция РК гарантирует право на бесплатную медицинскую помощь в госучреждениях. Это не просто формулировка, а конкретная защита, особенно в сложные времена.

Во время пандемии COVID-19 именно эта норма обеспечила гражданам доступ к лечению, тестированию и вакцинам.

Национальные программы, такие как скрининги по раннему выявлению рака, кардиологических заболеваний и диабета, – все это работает в рамках конституционной гарантии.

Развитие сельской медицины, включая мобильные клиники и поезда здоровья, – еще один шаг, чтобы сделать права, прописанные в Конституции, доступными для каждого, а не только для жителей крупных городов.

Гарантии культурных и языковых прав – основа межнационального согласия

Казахстан – многонациональное государство. Конституция 1995 года заложила также основы языковой и национальной политики. В Основном законе четко обозначено: казахский язык – государственный, русский язык – официальный и используется наравне с казахским. Это сбалансированная формула, которая помогает сохранить и развивать как государственный язык, так и языки других народов, проживающих в нашей стране.

Во многих регионах в школах преподают на казахском, русском, узбекском, уйгурском и других языках.

СМИ выходят на нескольких языках, а госорганы обязаны отвечать гражданам на том языке, на котором был подан запрос.

Ассамблея народа Казахстана, которая тоже закреплена в Конституции РК, стала уникальным механизмом межэтнического диалога. Это не просто формальный орган, а реальная платформа, где решаются вопросы культурного развития, национальной идентичности и гражданского участия.

Больше участия – ближе к людям

Реформы последних лет затронули и вопросы местного самоуправления.

Конституционные поправки позволили проводить прямые выборы акимов сельских округов. Это усилило вовлеченность граждан в управление территориями, увеличило прозрачность работы местных властей и стало первым шагом к построению полноценного института самоуправления.

Еще одно важное направление – экологическая безопасность. Конституционные нормы закрепляют природные ресурсы как собственность народа. После реформы 2022 года эти положения были расширены: теперь государство обязано обеспечивать рациональное использование недр и охрану окружающей среды. Это дает гражданам правовую основу для экологической активности и контроля промышленной политики.

Конституция – это живой организм

Таким образом, Конституция РК за 30 лет прошла путь от документа, регламентирующего форму правления, к полноценному гаранту прав, свобод и законности в стране. Она стала живым инструментом модернизации, а не просто «застывшим и вечным ремонтом». Каждая ее поправка была вызвана запросами времени и общества. Основной закон республики не только удерживал стабильность в переходные годы, но и позволял адаптировать государственные институты к новым реалиям.

В 2025 году Казахстан отмечает юбилей Конституции в условиях продолжающейся модернизации. Строительство Второй Республики, провозглашенное Президентом Касым-Жомартом Токаевым, опирается именно на принципы, заложенные в Основном законе: верховенство права, равенство граждан и их прав, разделение властей и уважение к правам человека. Конституция продолжает быть основой всех реформ и движущей силой развития.

30-летие Конституции РК – это не только государственный праздник, но и повод для осмысления. Мы живем в новой реальности, где закон действительно становится выше должностей, статусов, чинов и политических обстоятельств. Именно это делает Конституцию подлинным фундаментом демократического, правового и справедливого государства.

Жанна Курманбекова