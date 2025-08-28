В Шымкенте отметили 30-летие Конституции РК

Конституция — главный закон страны, символ независимости и единства. В этот день в Шымкенте чествовали тех, кто вносит вклад в развитие общества.

Среди награждённых — помощник прокурора города Берик Еркин, более семи лет работающий в правовой системе.

Берик Еркин, помощник городского прокурора: «Среди работников правоохранительных органов нас отметили благодарственными письмами прокурора города и генерального прокурора. Пользуясь случаем, хочу поздравить всех жителей с 30-летием Конституции. Желаю успехов в работе, счастья в семьях и благополучия каждому».

Собравшихся поздравили и представители городских властей.

Сарсен Куранбек, заместитель акима города: «Мы верим, что Конституция ещё долгие годы будет служить основой построения справедливого Казахстана, где ценятся честный труд и гражданская ответственность. Как подчеркнул Президент, честность и справедливость — неразделимые понятия. А обеспечивать их призваны именно вы. Поэтому этот праздник — и ваш праздник. Пусть в ваших домах царят мир, благополучие и единство. Пусть наша страна процветает».

Шынар Каршыгакызы, руководитель аппарата прокуратуры г. Шымкента: «От каждой организации для награждения выдвинули по два сотрудника. Кроме того, по поручению Генерального прокурора особое поздравление получил работник правоохранительной системы Нуржан Абдезов. Хочу отметить: по числу проведённых мероприятий Шымкент стал одним из лидеров в стране».

По словам организаторов, такие встречи помогают укреплять уважение к Основному закону и воспитывают в молодёжи чувство патриотизма и гражданской ответственности.