Торжественное мероприятие к 30-летию Конституции состоялось в Шымкенте

В Шымкенте прошло торжественное мероприятие, приуроченное ко Дню Конституции Республики Казахстан.

Организатором выступила прокуратура города в рамках реализации общегосударственной инициативы «Закон и Порядок».

Мероприятие посвящено 30-летию Основного закона страны и направлено на повышение правовой культуры населения, укрепление патриотизма и уважения к государственным институтам.

В торжествах принимали участие представители силовых и правоохранительных органов, государственных учреждений, студенческой молодежи, спортивных организаций и общественных объединений.

Центральным событием стал масштабный патриотический флешмоб, в ходе которого участники демонстрировали единство, уважение к конституционным ценностям, преданность принципам правопорядка и служения народу.

В рамках мероприятия также представляется символический макет Конституции Республики Казахстан — как отражение роли Основного закона в становлении и развитии независимого казахстанского государства, гаранта прав и свобод граждан, а также фундамента современной государственности.

Прокурор города Шымкента Габит Муканов в своём выступлении акцентирует внимание на ключевой миссии Конституции как источника стабильности, законности и демократических преобразований.

Он отмечает, что за прошедшие три десятилетия Основной закон зарекомендовывает себя как надежная правовая основа поступательного развития страны и эффективного функционирования всех государственных институтов.

Прокурор выражает благодарность сотрудникам всех ведомств за ответственное отношение к служебным обязанностям, активное участие в правовом просвещении населения и вклад в обеспечение общественного порядка.

По завершении торжественной части лучшим сотрудникам вручаются благодарственные письма за заслуги в сфере укрепления законности и правопорядка.

Мероприятие проходит в атмосфере гражданского единения, уважения к символам государственности и высокой социальной ответственности, подчёркивая важность сотрудничества между обществом и государством в укреплении правового государства.