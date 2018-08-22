На таможенном посту МЦПС «Хоргос» задержана крупная партия контрабандных кнопочных телефонов, сигарет и запрещенных к продаже в Казахстане лекарственных средств, передает Tengrinews.kz со ссылкой на пресс-службу МЦПС.

«На КПП МЦПС «Хоргос» таможенного поста «Алтынколь» задержана и изъята крупная партия контрабандных сигарет, сотовых телефонов и лекарственных средств. Организованная группа планировала вывезти указанные товары отдельными партиями, так называемыми «несунами». Задержанные товары были обмотаны в постельное белье и упакованы в картонные коробки», — сообщили в пресс-службе центра.

Благодаря объединенным и слаженным действиям сотрудников таможенной службы и погранслужбы контрабандистов застали врасплох.

«В результате задержано и изъято 575 единиц сотовых телефонов марки Nokia, 1 800 пачек сигарет марки COOPER без акцизных марок и 116 килограммов медикаментов, запрещенных к ввозу в Республику Казахстан», — отметили в ведомстве.

В настоящее время проводится работа по установлению таможенной стоимости задержанного и изъятого товара, а также выявлению причастных к задержанным товарам лиц.

Отметим, что кнопочные сотовые телефоны стали популярны на прилавках страны после введения запрета на пользование смартфонами для казахстанских госслужащих. В настоящее время наблюдается новая волна популярности телефонов «из 90-х».