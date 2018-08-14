Жительница жилого массива Карабулак, поссорившись с мужем, оставила троих детей под палящим солнцем, закрыв в машине. Семейная ссора едва не закончилась трагедией. К счастью, всё обошлось, но одному из детей потребовалась медицинская помощь. По факту жестокого обращения с детьми полицейские проводят проверку.

Розимурада, Хусимурада, и Раушан в самый зной в машине закрыла родная мать. Уже задыхаясь от жары и потеряв надежду выбраться из раскалённого автомобиля, дети стали подавать сигнал. Звук клаксона первым услышал отец ребят. Он их и вызволил из автомашины. Шестилетнему Розимураду, уже терявшему сознание, срочно потребовалась медицинская помощь. Его врачи скорой доставили в больницу.

Дилмурад, отец детей: «Когда я нашёл детей они были мокрые от пота и очень горячие. Я сразу вызвал врачей. Пока медики ехали, дал детям воды и хлеба. Приехавшие медики оказали детям первую помощь. Два часа они находились под наблюдением. Если бы я тогда не успел вовремя вытащить детей из машины, они, наверное бы, погибли»

Причиной такого жестокого поступка бывшей жены Дилмурад считает обиду на него за развод. Супруги развелись пять лет назад и с тех пор, утверждает отец, он слышал, что мать детей постоянно избивала. Но забрать их в новую семью не смог. Поэтому, чтобы оградить малышей от побоев, предложил отдать их в детский дом.

«Я думал тогда, чем так жить, переживая побои, не лучше ли детям будет в детском доме. Государство их выучит, может в военное училище кто-то из них пойдёт. Так я решил», — рассказывает отец семейства.

Мать детей стражи порядка доставили в полицейское управление. В содеянном, правда, женщина особенно не раскаивалась.

«Почему вы оставили детей в машине?» — спросили у женщины.

«Я их посадила в машину, в ответ на его слова: ты — собака и родила щенят! И, что, дети — собаки?», — ответила мать детей.

«Ваш ребёнок должен принимать лекарство по часам? Это правда? А что будет, если он не выпьет во время, вы подумали?» — задали ей еще один вопрос.

«Ничего, рядом был отец», — ответила мать.

Полицейские взяли объяснительные с бывших супругов и теперь разбираются в подробностях дела. Собранные документы будут переданы в специальную комиссию, которая решит какую ответственность понесёт женщина.

Но Дилмурад отдавать ей детей не хочет и пока малыши находятся на его попечении. Не имея возможности забрать в новую семью детей, мужчина рассчитывает определить их в детский дом. Впрочем, решение по этому вопросу должна принять комиссия по правам ребёнка.

Данияр Худайбергенов