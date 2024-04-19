После скандала в частном детском саду помощница воспитателя уволилась

В одном из частных детских садов Шымкента разгорелся скандал. Родители опубликовали в соцсетях шокирующее видео. На кадрах: женщина пинает ребенка, а после берет в руки мухобойку и начинает угрожать ей детям. На кадрах четко видно, что дети после этого выстраиваются в ряд. Издевательства попали на кадры камеры видеонаблюдения.

Видео в тикток опубликовали родители. Они вызвали в детский сад полицейских. Однако записать интервью с родителями пострадавших детей не удалось: говорить на камеру мамы и папы дошколят отказались. В личной беседе они сообщили, что после инцидента многие забрали документы и теперь не могут вернуть внесённую оплату.

Выяснить обстоятельства инцидента у руководства дошкольного учреждения не удалось. На звонки в дверь и стуки никто не отвечает. В детском саду, по всей видимости, нет ни детей, ни воспитателей, пустует и парковка. В это время обычно за детьми приезжают родители.

В управлении образования Шымкента сообщили, что на опубликованных кадрах запечатлена помощница воспитателя. Инцидент, как оказалось, произошел во время празднования Наурыза. Версию с пинком специалисты гороно отрицают, якобы педагог только хотела успокоить шумных детей. После скандала, помощница воспитателя уволилась по собственному желанию, а заведующей частного детского сада вынесли строгий выговор.

Айгерим Ертаева, руководитель отдела дошкольных учреждений управления образования г. Шымкента: «Частный детский сад работает в рамках государственно-частного партнерства и обучает 45 детей. На видео, которое распространилось в соцсетях — помощник воспитателя. У нее нет образования, она в садике работала с 2023 года. Заведующая в своих пояснениях сообщила, что помощница не пинала детей, а решила припугнуть мухобойкой из-за того, что дети шумели. Выяснилось, что дети не получили физической травмы, но получили – психологическую. На данный момент родители не обращались к нам с жалобой, но если она поступит, то мы выйдем с мониторингом в данное дошкольное учреждение».

На видео также отреагировали правоохранители. Подробности жестокого метода воспитания сейчас выясняют родители. Известно, что заявление против помощницы воспитателя написали сразу несколько родителей.

Баглан Исатаева, пресс-секретарь ДП г. Шымкента: «По данному факту сотрудниками полиции проводится проверка. Назначены экспертизы, по результатам которых будет принято процессуальное решение».

Это не первый случай, когда частные детские сады оказываются в центре скандала. В марте этого года в редакцию телеканала OTYRAR обратился с жалобой отец 2-летнего ребенка. Малышку, по его словам, покусали до крови в садике. Мужчина также сообщил, что рядом не было воспитателя и его дочери не оказали первую медицинскую помощь. В дошкольном учреждении заверили, что дошкольному педагогу вынесли строгий выговор, а после уволили.