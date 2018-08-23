Медицинские организации начали формировать заявки на медикаменты, которые потребуются им для оказания бесплатных медицинских услуг казахстанцам в 2019 году.

Перечень препаратов, которые утверждены для бесплатного лекарственного обеспечения в следующем году, был утвержден приказом министра и на днях опубликован в СМИ. Приказ вступает в силу 20 августа, после чего «СК-Фармация» сразу же объявит начало закупочных процедур на 2019 год.

По словам председателя комитета фармации МЗ РК Людмилы Бюрабековой, список лекарств и медизделий, закупаемых для бесплатного лекарственного обеспечения, в этом году включает 1144 позиции. В него вошли 829 наименований лекарств и 315 позиций медизделий. Эти медикаменты закупаются как для отпуска пациентам, состоящим на диспансерном учете в медорганизациях страны, так и для тех пациентов, которые получают бесплатное лечение в стационарах.

«Более 550 наименований медикаментов определены в этом году для амбулаторного лечения пациентов, состоящих на диспансерном учете по 45 заболеваниям. Для сравнения, в текущем году для амбулаторного лекобсепчения закупалось 482 наименования», — отметила Людмила Бюрабекова.

Во избежание дефицита в препаратах в начале года, как это произошло в текущем году, единый дистрибьютор начнет закупочные процедуры сразу после вступления в силу приказа.

Исполняющий обязанности председателя правления ТОО «СК-Фармация» Берик Шарип объясняет, что процедуры закупа необходим для того, чтобы все препараты поступили на склады единого дистрибьютора уже в конце текущего года. «В среднем тендерные процедуры занимают порядка двух месяцев. По результатам тендеров будут заключены договоры, и медикаменты будут на наших складах уже в конце года», — объяснил Берик Шарип.

По словам руководителя единого дистрибьютора, сформированная сейчас потребность в препаратах не окончательная. Больницы и поликлиники смогут еще раз откорректировать свои заявки в момент подписания договоров с «СК-Фармация».

«Учитывая проводимую работу по цифровизации лекарственного обеспечения, в следующем году, я думаю, нам удастся избежать проблем с расчетом потребности в препаратах медорганизациями, с которыми мы столкнулись по амбулаторному лекобеспечению в текущем году. Сейчас мы прорабатываем механизмы, которые позволят нам перейти к персонифицированному учету всех пациентов при планировании потребности», — сообщил Берик Шарип.

Руководитель ТОО «СК-Фармация» также напомнил, что в этом году впервые закуп лекарственных средств и изделий медицинского назначения впервые проводится в электронном формате.