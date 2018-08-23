В полицию города Аксу Павлодарской области поступило сразу несколько заявлений о мошенничестве. Злоумышленник обманывал пенсионеров, расплачиваясь с ними за товар сувенирными купюрами, передает корреспондент Kazpravda.kz.

«В полицию с заявлением о мошенничестве обратился пенсионер, который рассказал полицейским, что неизвестный купил вишню на сумму 1 900 тенге. Мужчина рассчитался купюрой в 10 000 тенге, не осмотрев которую пожилой продавец спокойно отдал сдачу в сумме 8 100 тенге. После того как злоумышленник ушел, мужчина увидел, что купюра сувенирная», – сообщает пресс-служба ДВД Павлодарской области.

Как выяснилось, потерпевший оказался не единственной жертвой афериста. В полицию поступило 5 аналогичных заявлений. Находчивого покупателя с крупной купюрой продавцы на базаре обслуживали быстро и без лишних вопросов. В ходе проведенных мероприятий сотрудниками полиции города Аксу установлен и задержан подозреваемый в мошенничестве – 40-летний мужчина.

В отношении задержанного проводится расследование по статье 190 УК РК «Мошенничество».

«Просим жителей области проявлять бдительность, не поддаваться на различные уловки мошенников. Помните, на сувенирной купюре сверху и снизу красными буквами на двух языках есть надпись «Не является платежным средством». Прежде чем класть купюру в свою сумку, карман или кассу, обязательно раскройте и проверьте ее на наличие надписи», – предупреждают в департаменте.