Запрет на импорт бензина из России в Казахстан начнет действовать после 26 августа, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Соответствующий приказ министра энергетики РК от 3 июля 2018 года «О некоторых вопросах поставок нефтепродуктов в Республику Казахстан из Российской Федерации» был опубликован 16 августа 2018 года в газете «Казахстанская правда».

Согласно документу вводится запрет сроком на три месяца на ввоз в Казахстан из России железнодорожным транспортом бензина (код ТН ВЭД 27101241 — 2710125900).

Отмечается, что приказ вводится в действие по истечении десяти календарных дней после его первого официального опубликования.

Ранее вице-министр энергетики РК Болат Акчулаков объяснил, что такой запрет вводится из-за переизбытка бензина на казахстанском рынке.

«Такое решение было принято и связано с тем, что у нас идет переизбыток 92-го бензина на рынке. Потребители, в принципе, по цене ощущают. Она не растет и даже ниже уровня в январе — декабре прошлого года. С российской стороной это заранее обсуждали. Для них это не новость», — отметил он.