На учебном полигоне «Қазақстан» при подготовке мишенного поля взорвался неустановленный предмет. Один из пострадавших солдат проявил мужество и поехал за помощью, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу МО РК.

«Благодаря самоотверженным и умелым действиям сержанта М. Ахметова, который после детонации неустановленного предмета, несмотря на полученную травму, самостоятельно управляя около трех километров КаМАЗом, своевременно доложил об обстоятельстах произошедшего командованию лагерного сбора», — говорится в сообщении.

В результате девяти сослуживцам Ахметова оперативно оказана первая необходимая медицинская помощь врачами в полевых условиях. Детонация неустановленного предмета произошла 14 августа. Сейчас состояние здоровья военнослужащих стабильное, им оказывается дальнейшая квалифицированная медицинская помощь. По данному факту ведется расследование.